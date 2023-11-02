الخميس 02 نوفمبر 2023
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محافظات

أطفال مدرسة بالغربية يرسمون علم الاحتلال على صناديق القمامة (صور)

رسموا العلم على صناديق
رسموا العلم على صناديق القمامة،فيتو

 تحولت حاويات القمامة بمدرسة الرجبية الابتدائية بمدينة السنطة في محافظة الغربية إلى لافتات لدعم فلسطين ومقاومة أهالي غزة ضد الكيان الإسرائيلي المحتل، وذلك برسم طلاب الصف الخامس علم الاحتلال الإسرائيلي عليها مع عبارات هنا تسقط “إسرائيل”، وذلك تعبيرا عن مشاعرهم الغاضبة تجاه ما يرتكبه الاحتلال ضد الأبرياء في فلسطين.

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 وعبر العديد من أهالي الغربية عن مدى استيائهم وغضبهم مما يقوم به الكيان الإسرائيلي المحتل من قصف للمنازل والمستشفيات على رؤوس المدنيين الأبرياء وقتلهم المتعمد للنساء والأطفال عبر رسومات على حوائط الشوارع وأغطية الصرف الصحي وحاويات القمامة.

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فيما انتشرت دعوات المقاطعة بين أهالي الغربية للعديد من الماركات والشركات العالمية الداعمة للكيان المحتل مثل بيبسي وكوكاكولا وماكدونالدز والذي بدأ في تخفيضات وعروض على منتجاته محاولا جذب المصريين بعد تلك الدعوات.

 

 

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الغربية أخبار محافظة الغربية طنطا فلسطين غزة

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