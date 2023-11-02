استمرار تشغيل سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة بدمنهور تيسيرًا على المواطنين (صور)

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة على استمرار تشغيل سيارة المركز التكنولوجي المتنقل بمدينة دمنهور أمام مدرسة طه حسين الإعدادية بجوار كوبرى افلاقة وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعه 3 عصرا، وذلك لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة ولتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

استمرار تشغيل سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة بدمنهور، فيتو

استمرار تشغيل سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة بدمنهور، فيتو

استمرار تشغيل سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة بدمنهور، فيتو

استمرار تشغيل سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة بدمنهور، فيتو



ويأتي ذلك في إطار تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، لتحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي، وتقديم خدمة تكنولوجية جديدة من خلال سيارة متنقلة مجهزة بالكامل للعمل كمراكز تكنولوجية متنقلة تابعة لوزارة التنمية المحلية.

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مشيرة إلى أنه سيتم تقديم العديد من الخدمات من خلال المركز التكنولوجي المتنقل، تسهيلًا على المواطنين، ومنها تراخيص البناء بأنواعها، وبيان صلاحية موقع وتراخيص المحال العامة وتراخيص الإشغالات والإعلانات وسداد المديونيات والاستعلامات.

استمرار تشغيل سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة بدمنهور، فيتو

استمرار تشغيل سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة بدمنهور، فيتو

استمرار تشغيل سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة بدمنهور، فيتو

استمرار تشغيل سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة بدمنهور، فيتو

استمرار تشغيل سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة بدمنهور، فيتو

من الجدير بالذكر أنه تم توفير سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بمدينة دمنهور، اعتبارا من أمس 1 نوفمبر وتستمر حتى 2023/11/16 حيث تم توفيرها بجوار مدرسة طه حسين الإعدادية بجوار كوبرى افلاقة خلال يومى 1 و2 نوفمير.

كما ستتواجد خلال يومى 5 و6 نوفمبر بجوار مسجد ناصر ( الاتوبيس ) كما سيتم توفيرها بميدان جلال قريطم يومى 7 و8 وكذا يومى 9 و12 نوفمبر أمام المستشفى العام بالإضافة لتوافرها يومى 13و14 بجوار موقف دمنهور ويومى 15،16 أمام حديقة اللوتس بأبو الريش.