استمرار تشغيل سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة بدمنهور تيسيرًا على المواطنين (صور)
أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة على استمرار تشغيل سيارة المركز التكنولوجي المتنقل بمدينة دمنهور أمام مدرسة طه حسين الإعدادية بجوار كوبرى افلاقة وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعه 3 عصرا، وذلك لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة ولتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويأتي ذلك في إطار تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، لتحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي، وتقديم خدمة تكنولوجية جديدة من خلال سيارة متنقلة مجهزة بالكامل للعمل كمراكز تكنولوجية متنقلة تابعة لوزارة التنمية المحلية.
مشيرة إلى أنه سيتم تقديم العديد من الخدمات من خلال المركز التكنولوجي المتنقل، تسهيلًا على المواطنين، ومنها تراخيص البناء بأنواعها، وبيان صلاحية موقع وتراخيص المحال العامة وتراخيص الإشغالات والإعلانات وسداد المديونيات والاستعلامات.
من الجدير بالذكر أنه تم توفير سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بمدينة دمنهور، اعتبارا من أمس 1 نوفمبر وتستمر حتى 2023/11/16 حيث تم توفيرها بجوار مدرسة طه حسين الإعدادية بجوار كوبرى افلاقة خلال يومى 1 و2 نوفمير.
كما ستتواجد خلال يومى 5 و6 نوفمبر بجوار مسجد ناصر ( الاتوبيس ) كما سيتم توفيرها بميدان جلال قريطم يومى 7 و8 وكذا يومى 9 و12 نوفمبر أمام المستشفى العام بالإضافة لتوافرها يومى 13و14 بجوار موقف دمنهور ويومى 15،16 أمام حديقة اللوتس بأبو الريش.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.