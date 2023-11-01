وزارة العمل: "أسبوع للسلامة والصحة المهنية" لشركات ومصانع كفر الشيخ

أعلنت وزارة العمل تنظيم الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة بالتعاون مع مديرية العمل بمحافظة كفر الشيخ، فعاليات أسبوع السلامة والصحة المهنية بكفر الشيخ بالتعاون مع جامعة كفرالشيخ وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ وشركة دسوكو للبترول، وتحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

السلامة والصحة المهنية

ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة والمديرية وحرصها على سلامة العاملين والمنشآت العاملين فيها والحفاظ عليهم من مخاطر بيئة العمل المختلفة، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة وزير العمل بتكثيف التوعية والتثقيف لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين في مختلف القطاعات خاصة المنشآت التعليمية لكثرة المترددين عليها لحماية العنصر البشرى وتوفير مناخ عمل آمن..

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مديرية العمل بكفر الشيخ

وأوضح حازم على حسن مدير مديرية العمل بكفر الشيخ في تقريره للوزارة، أن الفعاليات شارك فيها الدكتور عبدالرازق يوسف دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتورة أماني شاكر نائب رئيس جامعة كفرالشيخ لشؤون خدمة المجتمع والبيئة، والدكتور مجدي السيد محفوظ عميد كلية العلوم بكفر الشيخ، والمهندسة غادة ابو كيلة وكيل وزارة الكهرباء بكفر الشيخ، ومديري ومفتشي السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل وممثلي شركات المياه والصرف الصحي والكهرباء والبترول والغاز والمستشفيات والمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، كما تضمنت الفعاليات عرض فيلم تسجيلي قصير عن أهمية السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، واختتمت الجلسة الافتتاحية بجولة تفقدية لمعروضات الشركات المشاركة في الفاعلية من مهمات الوقاية الشخصية الخاصة بطبيعة عمل كل منها وكيفية التغلب على مخاطر بيئة عملهم، واستكمل اليوم الأول بمحاضرات حول تحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل، وخطة الإخلاء والطوارئ.

مديرية العمل بمحافظة أسيوط

أعلنت وزارة العمل عن قيام مديرية العمل بمحافظة أسيوط بتنظيم ندوة تثقيفية لمناقشة أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، من خلال إدارة المفاوضة الجماعية للعاملين بشركة "الترا للمنتجات الطبية" بالمدينة الصناعية بعرب العوامر بمركز ومدينة أبنوب، شارك فيها عدد 35 عامل وإداري بالشركة، وتناولت الندوة التعريف بالنصوص الجوهرية للقانون، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، فضلًا عن بعض أحكام القانون المتعلقة بعمليات المفاوضة الجماعية وشروطها، وكيفية فض منازعات العمل الجماعية بالمنشآت حرصًا على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الاهتمام برفع وعي العمال وصقل الجانب المعرفي والثقافي بالمؤسسات والمنشآت الصناعية والتجارية داخل المحافظات، والتواجد المستمر بينهم لتعزيز علاقات العمل مع أصحاب الأعمال بما يعود بالنفع والمكاسب على الطرفين وزيادة الإنتاجية..

وأوضح علي سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط فى تقريره للوزارة، أنه في إطار حرص المديرية على تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية التي تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية التي أوجدها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عقدت المديرية تلك الندوة التثقيفية في إطار سلسلة من الندوات تنفذها المديرية تباعًا للتعريف بالقانون وأحكامه داخل المنشآت، مؤكدًا إستمرار تنظيم تلك الندوات فى جميع قطاعات العمل المختلفة ورفع مستوى الوعى لدى العاملين والمسئولين بتلك المنشآت، باهمية تطبيق أحكام القانون فى توفير بيئة عمل آمنة داخلها، كما ألقى المحاضرات بالندوة بهاء موسى مدير إدارة المفاوضة الجماعية، وإبراهيم حسين مدير مكتب عمل أبنوب..

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