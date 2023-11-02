الخميس 02 نوفمبر 2023
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محافظات

اجتماع بالبحيرة لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة (صور)

متابعة ملف تقنين
متابعة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بالبحيرة، فيتو

 عقد اليوم كامل غطاس - السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة اجتماعًا لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة والعمل على رفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين، وذلك بحضور مدحت الشرمة - مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة ومديرى إدارات الأملاك بالوحدات المحلية والجهات التنفيذية.


ويأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة بتكثيف كافة الأعمال الخاصة بتقنين الأراضي المملوكة للدولة بمدن ومراكز المحافظة، وذلك للحفاظ على حق الشعب وتأكيدًا لهيبة الدولة.

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وأكد السكرتير المساعد خلال الإجتماع أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشيًا مع ما تشهده البلاد حاليًا من إصلاح فى شتى المجالات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعي بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل.

اجتماع بالبحيرة لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة والعقود الجاهزة، فيتو
اجتماع بالبحيرة لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة والعقود الجاهزة، فيتو
اجتماع بالبحيرة لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة والعقود الجاهزة، فيتو

ووجه رؤساء إدارات الأملاك بالوحدات المحلية الالتزام بإنهاء كافة حالات التعاقدات بالوحدات المحلية خلال أسبوع من تاريخه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتأخرين عن السداد مع حصر جميع حالات التعدي على ولاية الري وعلى أراضي أملاك الدولة بنطاق الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وكذا مراجعة موقف التقنين وإنهاء كافة الملفات وإعادة عرضها ليكون السعر شامل حق الانتفاع مع استكمال التحصيل واتخاذ إجراءات الحجز الإداري والإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد.

وشدد السكرتير المساعد على تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء وإستكمال باقي إجراءات التقنين.

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