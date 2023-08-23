نادى القصة يحتفل بمرور 70 عاما على تأسيسه بالمجلس الأعلى للثقافة

يحتفل نادى القصة بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، بمرور سبعين عاما على تأسيس نادى القصة وتوزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة النادي هذا العام، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الأحد الموافق 27 أغسطس الحالي.

نادى القصة

ويعود تاريخ تأسيس النادى لعام 1954 برئاسة الأديب يوسف السباعي للرواد وضم الأديب توفيق الحكيم والأديب محمد تيمور والأديب إحسان عبد القدوس والأديب أمين يوسف غراب والأديب محمد عبد الحليم عبد الله والأديب نجيب محفوظ والأديب عبد الحميد جودة السحار والأديب ثروت أباظة والأديب طه حسين والأديب محمود تيمور والأديب محمد فريد أبو حديد والأديب علي أحمد باكثير والأديب يحيى حقي والأديب عزيز أباظة والأديبة عائشة عبد الرحمن والأديبة سهير القلماوي والأديب مصطفى محمود والاديب صالح جودت والأديبة هدى جاد والأديب محمود السعدني ورواد الأدب الروائي.

Advertisements

المجلس الأعلى للثقافة

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اعتمد في وقت سابق تشكيل أعضاء المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وبأمانة الدكتور هشام عزمي، وذلك من بين العاملين بالفنون والثقافة والآداب، ولمدة عامين من تاريخ القرار.

الأعلى للثقافة

وشملت قائمة أسماء المعينين بالمجلس الأعلى للثقافة كلا من: الشاعر أحمد عبد المعطي أحمد حجازي، والدكتور أحمد مجدي محمود أحمد حجازي، الدكتور راجح سامي داود، الدكتور سعد الدين مسعد أحمد حسن هلال، الدكتور السيد عبد الرؤوف السيد شعبان الريدي، الدكتور سید محمد عواد النوني، الدكتور علي الدين هلال دسوقي عامر.

أعضاء المجلس الأعلى للثقافة

كما شملت: الشاعر فاروق محمد جويدة مبارك، الدكتور فتحي محمد أحمد أبو عيانة، والدكتور محمد إسماعيل أنيس سراج الدين، الأستاذ محمد سلماوي محمد السلماوي، والكاتب محمد يوسف يوسف القعيد، والدكتورة مشيرة محمود خطاب.

قائمة أعضاء المجلس الأعلى للثقافة

وضمت القائمة كلا من: الدكتور مصطفى فريد عبد الحميد الرزاز، الدكتور مصطفى محمد مصطفى الفقي، الدكتور ممدوح محمد جاد الدماطي، نبيل عبد الفتاح محمد حسن، الدكتور أحمد عبد الله زايد، الدكتور حسن عطيه حسن شرارة، الدكتورة دليلة يحيى أحمد الكرداني، الدكتورة عواطف محمد عبد الرحمن، الدكتورة لطيفة محمد سالم، الدكتور مفيد محمود شهاب، الدكتورة نجلاء أنور مصطفى الأهوانى، الدكتورة درية شرف الدين، الدكتور محمد صابر إبراهيم عرب.