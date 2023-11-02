الخميس 02 نوفمبر 2023
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عقارات

توقعات بارتفاع أسعار العقارات بالعاصمة الإدارية والساحل الشمالي

العاصمة الإدارية،فيتو
العاصمة الإدارية،فيتو

 أكد المهندس أحمد أهاب عضو  لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن القطاع العقاري يعد أحد الملاذات الآمنة للإدخار والاستثمار أيضا في ظل أي توترات أو تحريك في سعر العملة.

وأشار المهندس أحمد أهاب إلى أن العقار يعد استثمارا قويا وجاذبا خاصة في مصر التي تتميز بفرص واعدة في القطاع العقاري حاليا نتيجة للبنية التحتية القوية التي تنفذها الدولة من شبكة طرق وكباري وصرف صحي ومياه وما إلى ذلك بمختلف ربوع مصر.

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وأكد أن هناك مدن سياحية وساحلية تتمتع بفرص استثمار واعدة، خاصة في العين السخنة والساحل الشمالي ومنطقة رأس الحكمة بشكل خاص نتيجة للطلب المتزايد على الاستثمار في هذه المنطقة سواء من المصريين أو الأشقاء العرب.

وتابع أنه على سبيل المثال نتيجة لإقامة الفعاليات الفنية والرياضية وزيارة رؤساء وملوك الدول واستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم في العلمين الجديدة الصيف الماضي جعل منطقة الساحل الشمالي بداية من العلمين الجديدة،  ومرورا بسيدي عبد الرحمن ورأس الحكمة قبل السياحة العربية والخليجية والأجنبية، وأصبحت هذه المنطقة فرصة للاستثمار في العقار وتملكه وهناك توقعات لزيادة الطلب بشكل أكبر خلال الفترة القادمة.

وأكد المهندس أحمد أهاب أن الفرص مناسبة حاليا لراغبي تملك الوحدات السكنية والمكاتب التجارية والإدارية خاصة في ظل توقعات بارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة، وتحديدا مطلع العام الجديد 2024 خاصة في الساحل الشمالي والعاصمة الإدارية.

وتعقد وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية جلسة بالمزاد العلني لبيع 10 محال تجارية وصيدلية أخرى بمدينة العاشر من رمضان يوم الثلاثاء الموافق 21/ 11/ 2023.

 وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدليتين في مواعيد العمل الرسمية.

ويتم استكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصري (10% تم سدادها ونسبة الـ 15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة على التخصيص) بالإضافة إلى (١٪ مصاريف إدارية و0.5٪ مجلس أمناء) على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسة؛ ويتم سداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، وعلى أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقًا لمتوسط معدل سعر الفائدة المعلن على الجنيه المصري من البنك المركزي المصري عن مدة ثلاثة أشهر السابقة لتاريخ استحقاق القسط  بالإضافة الى 1 % وفقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.

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