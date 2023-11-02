الصين تنسق لمساعدة مواطنيها على مغادرة غزة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وين بين، اليوم الخميس، إن الوزارة تنسق مع عدة أطراف لمساعدة المواطنين الصينيين على مغادرة قطاع غزة في أقرب وقت ممكن.

وأضاف وين بين لدى سؤاله عن التحضير لخطط الإجلاء أن الوزارة تُولي اهتمامًا كبيرًا بسلامة الصينيين هناك، وتتواصل لتقديم كل المساعدة الممكنة.

وكان معبر رفح شهد مغادرة نحو 400 شخص من أصحاب الجوازات الأجنبية بعد إتمام إجراءات التنسيق مع السلطات المصرية.

وقبل وقت سابق دعا سياسيون متطرفون في الكيان الصهيوني إلى استخدام السلاح النووي ضد قطاع غزة المحاصر، مع دخول الحرب يومها الـ27.

ودعا عضو الكنيست السابق، موشيه فيجلين، على حسابه بمنصة "إكس" ضمنا إلى استخدام السلاح النووي ضد قطاع غزة.

وفي تغريدته، نشر صورة لمدينة هيروشيما اليابانية بعدما دمرتها القنبلة النووية الأمريكية عام 1945، إبان الحرب العالمية الثانية.

وكتب باقتضاب: "كم عدد الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في معركة هيروشيما؟"

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وجاء حديث فيجلين، الموغل في التطرف، في اليوم الثاني للاجتياح البري لقطاع غزة، حيث تكبدت القوات الإسرائيلية خسائر بشرية فادحة، حيث أعلن الجيش مقتل 17 جنديا.

وذكر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، أن جيشه "يدفع ثمنا باهظا وقد تلقى ضربة قوية"، خلال الاشتباكات مع المقاتلين الفلسطينيين في غزة.

وتشكل الخسائر البشرية مسألة بالغة الحساسية للمجتمع الإسرائيلي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها سياسيون إسرائيليون إلى استخدام السلاح النووي.

وفيما يلي أبرز الأسلحة النووية وتأثيرها:

سلاح يوم القيامة

ففي 11 أكتوبر الماضي، دعت عضوة في الكنيست الجيش الإسرائيلي إلى استخدام السلاح النووي في غزة، ردا على هجوم حماس.

ونشرت تالي غوتليف، وهي نائبة في الكنيست عن الليكود، تدعو إلى الانتقام العنيف في أعقاب هجوم حماس.

وكتب جوتليف: صاروخ أريحا! صاروخ أريحا! إنذار استراتيجي. قبل التفكير في إدخال القوات. سلاح يوم القيامة! هذا رأيي"، في إشارة إلى الأسلحة النووية.

وصاروخ أريحا عابر للقارات وقادر على حمل رؤوس نووية ويصل مداه إلى أكثر من 6500 كيلومتر.

النووي الحصن الأخير

رسميا، لا تقول إسرائيل إنها تمتلك سلاحا نوويا لكن كثيرا من التحقيقات والشهادات في هذا المجال أشرت إلى أن الدولة العبرية تملك سلاحا نوويا.

ويعتبر إسرائيليون أن السلاح النووي يمثل الحصن الأخير الذي قد يلجؤون إليه، في حال تعرضها لـ"خطر وجودي".

لكن خبراء استبعدوا أن تذهب إسرائيل لهذا الخيار، لأنها ستكون أول المتضررين منه.

ورأوا أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين تأتي نتيجة الغضب من الضربة القاسية التي تعرضت لها إسرائيل من جانب "حماس".