أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع 5 أصناف في سوق العبور أبرزهم التين والجوافة

أسعار الفاكهة اليوم، شهد سوق العبور لجملة الفاكهة، الذي يعد أكبر سوق للجملة في محيط القاهرة الكبرى، اليوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر 2023، تباينًا في أسعار أنواع الفاكهة.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء

وفي السطور التالية تستعرض «فيتو» أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023 التي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء، فيتو

أسعار البرتقال في سوق العبور اليوم الأربعاء

وسجل سعر برتقال أبو سرة من 5.5 إلى 10.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق، جريب فروت سعر من 4 إلى 6 جنيهات، يوسفي من 6 إلى 9 جنيهات، برتقال بلدي من 4 إلى 7 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، برتقال سكري من 5 إلى 7 جنيهات، نارنج من 2 إلى 4 جنيهات.

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أسعار العنب في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الأربعاء

وتراوح سعر عنب مستورد أصفر بسعر 35 جنيهًا، عنب رومي أحمر من 13 إلى 17 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، عنب أسود مستورد بسعر 35 جنيهًا، عنب كرمسن من 18 إلى 28 جنيهًا.

أسعار التفاح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الأربعاء

وبلغ سعر تفاح جولدن من 20 إلى 30 جنيهًا، تفاح لبناني من 18 إلى 28 جنيهًا، تفاح أمريكي من 25 إلى 35 جنيهًا، تفاح سوري من 18 إلى 28 جنيهًا، تفاح إيطالي من 25 إلى 35 جنيهًا.

أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الأربعاء

وعن أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الأربعاء، بلغ سعر سماني من 7 إلى 10 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، بلح أم الفراخ من 4 إلى 7 جنيهات، بلح زغلول من 13 إلى 17 جنيهًا، بلح بلح بارحي من 25 إلى 33 جنيهًا.

وتراوح سعر بلح سيوي من 30 إلى 40 جنيهًا، بلح رملي من 10 إلى 12 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، بلح بنت عيشه من 10 إلى 12 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم الأربعاء

وعن أسعار الفاكهة الأخرى، سجل سعر تين برشومي من 9 إلى 15 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، الجوافة من 5 إلى 9 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، سعر رمان من 8 إلى 18 جنيهًا، سعر كانتلوب من 9 إلى 15 جنيهًا، سعر كاكا من 10 إلى 16 جنيهًا.

وتراوح سعر مانجو كيت من 20 إلى 30 جنيهًا.

أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الأربعاء

أما أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة، اليوم الأربعاء، تراوح سعر بطيخة وزن حتى 6 كيلو من 16 إلى 24 جنيهًا، بطيخة وزن حتى 8 كيلو من 30 إلى 40 جنيهًا، بطيخة حتى وزن 10 كيلو من 48 إلى 60 جنيهًا.

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم الأربعاء

وعن أسعار الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم، سجل سعر خوخ مستورد نحو 40 جنيهًا، دوم 13 جنيهًا، سعر نكترين مستورد 40 جنيهًا، كمثرى ثلاجة من 25 إلى 35 جنيهًا، برقوق مستورد 30 جنيهًا، سعر كيلو أفوكادو من 60 إلى 90 جنيهًا، حرنكش نحو 15 جنيهًا، سعر قشطة عبدالرازق من 35 إلى 65 جنيهًا.

وسجل سعر أناناس 50 جنيهًا، سعر قشطة بلدي من 15 إلى 35 جنيهًا، كيوي 30 جنيهًا، باباظ من 6 إلى 9 جنيهات، جنزبيل من 40 إلى 70 جنيهًا، كمثرى خشابي من 20 إلى 30 جنيهًا، نبق بـ 15 جنيهًا، كريز 25 جنيهًا.

أسعار الموز في سوق العبور اليوم الأربعاء

وتراوح سعر موز وليم من 9 إلى 13 جنيهًا، موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا، موز بيكو من 10 إلى 17 جنيهًا، موز بلدي من 7 إلى 11 جنيهًا، موز صعيدي من 7 إلى 11 جنيهًا، موز مغربي من سعر 9 إلى 13 جنيهًا.