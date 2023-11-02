الخميس 02 نوفمبر 2023
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محافظات

رسم علم فلسطين، ورشة بمكتبة النمسا بثقافة الأقصر

جانب من تنفيذ الورشة
جانب من تنفيذ الورشة ؛ فيتو

 

عقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "كيفية إدماج المعاقين في المجتمع" تناولت نوال عبد النعيم الأهتمام بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وأنواع الاعاقات، ومشاركة الأطفال الأسوياء معهم وعدم التنمر، وفى نفس السياق عقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "الصحة النفسية والأداء الإيجابي للطفل" ألقتها نوال عبد النعيم متحدثة عن الصحة النفسية للطفل وتأثير الأسرة على نفسية الطفل، وكيفية احتواء الطفل.

وقدم قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "توظيف رموز التراث "أوضح سيد صدقي مفهوم التراث، وكيفية توظيف التراث ورموزه والموروث الثقافي والحضاري للتراث، عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "أهم سمات الشعر في الأندلس" ألقاها الشاعر أحمد عراقي موضحا اختلاف الشعر الأندلسي عن الشعر العباسي ودرجة تأثيره به، وسمات وتطور الشعر الأندلسي وموضوعات الشعر الأندلسي، كما أعد القصر أمسية شعرية للشاعر يحيى سمير بعنوان "لكنه متأني".

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ونفذت مكتبة النمسا الثقافية ورشة فنون تشكيلية "رسم علم فلسطين" نفذتها زينب محمود، وكذلك نفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة فنية بالورق الملون نفذتها رحمة أحمد، كما نفذ بيت ثقافة الأقالتة ورشة صلصال نفذتها فاطمة عبد الكريم، ونفذ قصر ثقافة الطود ورشة فنون تشكيلية "رسم منظر طبيعي" نفذتها هند مصطفى بصحبة رواد القصر، بينما أعد قصر ثقافة إسنا ورشة حكي قصة بعنوان "البجعات المتوحشة" تأليف عبدالله الكبير سردتها فاطمة محمد.

تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.

 

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