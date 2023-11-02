الخميس 02 نوفمبر 2023
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محافظات

تعرف على كيفية ترخيص عربات الطعام المتنقلة في الأقصر

عربات الطعام،فيتو
عربات الطعام،فيتو

أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر أن محافظة الأقصر شهدت تنفيذ عدة مشروعات لإنشاء متنزهات جديدة للمواطنين والسياح  مشيرًا إلى أان احد هذه المشروعات هو مشروع إنشاء  شارع مصر والمخصص لوحدات الطعام المتنقلة بجزيرة العوامية بمدينة الأقصر تم تشغيله وافتتاح اول عربة طعام به في شهر سبتمبر عام 2022.

وأوضح المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر أن الشارع تم إنشاؤه على غرار (شارع مصر) بالقاهرة بعد ان تم تحديد عدد من الأماكن والمواقع بمدينة الأقصر لإقامة وحدات الطعام المتنقلة بها بشكل حضاري منظم وبما لا يعيق حركة المرور.

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وياتي ذلك فى إطار سعى الدولة إلى تشجيع الشباب على إنشاء المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتنفيذًا للقانون رقم 92 لسنة 2018 الخاص بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة لافتا إلى أن الشارع اصبح وجهة سياحية ومتنفس خروج مميز للأسر والشباب بجانب مساهمته في توفير فرص عمل للشباب.

ومن جانبه قال اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر ان شارع مصر والذي يقع بطريق الجولي فيل بجزيرة العوامية بطريق المسار السياحي أصبح قبلة مميزة لأهالي الأقصر لقضاء وقت عائلي او التنزه مع الاستمتاع بالمأكولات والمشروبات والجلوس في مناطق مفتوحة.

وحول كيفية ترخيص عربات الطعام المتنقلة في مدينة الأقصر اكد الشرابي انه يتم اتباع الخطوات الأتية:

1-تجهيز الأوراق المطلوبة: صورة البطاقة الشخصية، الصحيفة الجنائية، شهادة الخدمة العامة، شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء، شهادة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء واستيفاء الشروط الصحية، شهادة صحية للعاملين بالعربة.

2- تقديم الأوراق المطلوبة للمركز التكنولوجي بمدينة الأقصر، ومقره بالعوامية.

3-تسديد رسوم الترخيص لا تتجاوز 5 ألاف جنيهًا سنويًا تسدد نقدًا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكتروني.

4-مدة ترخيص عربة الطعام 3 سنوات قابلة للتجديد.

5-تجهيز السيارة لمعاينتها بواسطة هيئة سلامة الغذاء بمنطقة النجع الطويل.

6-انتظار الموافقة والحصول على الترخيص خلال أيام.

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الأقصر محافظة الأقصر عربات طعام متنقلة فيتو متنزهات جديدة

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