سواريز يقترب من الانتقال إلى الدوري الأمريكي

سواريز، كشف تقرير صحفي أوروجوياني إن لويس سواريز مهاجم نادي برشلونة الإسباني السابق، يقترب من الانتقال إلى الدوري الأمريكي عبر بوابة نادي إنتر ميامى ومزامله الأرجنتيني ليونيل ميسي مرة أخرى.

وحسب ما ذكرته صحيفة "إل باييس" الأوروجوانية، فإن سواريز سيرحل عن ناديه الحالي جريميو عقب انتهاء الدوري البرازيلي في شهر ديسمبر المقبل.

وأضافت الصحيفة الاوروجوانية: "سيوقع سواريز عقدًا لموسم واحد، مع إمكانية تجديد العقد لموسم إضافي، وسيكون لديه عقد كلاعب من الفئة المميزة".

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وسيعوض سواريز رحيل جوزيف مارتينيز مهاجم إنتر ميامي، الذي أعلن المدير الفني تاتا مارتينو، أنه لن يستمر مع الفريق.

حقيقة عودة ميسي إلى برشلونة

من ناحية أخرى هاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أحد الصحفيين المقربين من نادي برشلونة، بعد إعلانه اقتراب أفضل لاعب في العالم من العودة إلى برشلونة عقب جلسة مع خوان لابورتا رئيس النادي خوان لابورتا.

كان ميسي متواجدًا في حفل مجلة "فرانس فوتبول" مساء أمس الإثنين، في فرنسا، حيث حصل على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام2023، كما تواجد خوان لابورتا في الحفل نفسه، خاصة أن فريق برشلونة للسيدات فاز بجائزة أفضل نادِ من تلك الفئة في العالم لهذا العام، كما فازت اللاعبة أيتانا بونماتي بالكرة الذهبية.

وزعم الصحفي الشهير جيرارد روميرو، المُقرب من برشلونة، أن لابورتا وميسي اجتمعا في نهاية الحفل، وقام الرئيس بشكر ميسي على كلماته وبحثا عن الطريقة الأفضل لتكريم اللاعب، إلا أن ميسي أعاد نشر ذلك الخبر عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وكتب: "أنت تكذب مرة أخرى".

واضطر جيرارد روميرو إلى الاعتذار بعد ذلك، حيث كتب: "أعتذر للجميع ألف مرة، لقد تم خداعي مرة أخرى بشئ متعلق بـ ليو، أنا آسف، أتقبل كل ما تقوله لي اليوم وأعدك بأننا سنعمل على ضمان عدم تكرار ذلك مرة أخرى، اعتذارات".

من ناحية أخرى، احتفل ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين، بفوزه بجائزة أفضل لاعب في العالم الكرة الذهبية خلال تدريبات فريقه الأمريكي.

ونال ميسي جائزة أفضل لاعب في العالم للمرة الثامنة في تاريخه كرقم قياسي غير مسبوق.

منصب ميسي المحتمل في برشلونة

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن ميسي يحلم بأن يصبح المدير الرياضي لنادي برشلونة يوما ما.

ويرتبط ميسي بعقد مع إنتر ميامي حتى ديسمبر 2025، وصرح خلال حفل الكرة الذهبية بأنه لا يعرف متى يريد أن يتوقف عن لعب كرة القدم.

وفاز ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2023.

وعزز صاحب ال(36 عاما) تربعه على عرش الجائزة المرموقة، حيث فاز بها للمرة الثامنة في مسيرته، ويأتي خلفه كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي (5).