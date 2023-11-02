الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى تنظم أنشطة توعوية لترشيد استهلاك المياه

أجرى فريق التوعية بشركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، العديد من الأنشطة التوعوية المتنوعة، بالتعاون مع كافة الجهات بمحافظة القاهرة، حيث أوضح المهندس عادل حسن رئيس الشركة، أن تعاون كافة الجهات يهدف إلى تعزيز ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

وقال رئيس الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، أن التعاون مع الكنيسة المصرية، شهد تنفيذ ندوة توعوية بكنيسة مارجرحس بروض الفرج، كما تم تنفيذ مسرح عرائس وورشة رسم وتلوين للتوعية بأهمية ترشيد المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي، وتوزيع هدايا للأطفال من رواد الكنيسة.

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ولفت المهندس عادل حسن، إلى تنفيذ قافلة مائية بحي المرج بمقر مؤسسة وطنك، حيث تم تنفيذ ندوة توعوية عن ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، ومسرح عرائس وألعاب تفاعلية وورشة رسم وتلوين، وورشة لتعليم السباكة الخفيفة، كما تم استطلاع رأي المواطنين عن خدمات مياه الشرب والصرف الصحى.

وتابع رئيس صرف القاهرة الكبرى، شهدت مكتبة مصر العامة بحي الزاوية الحمراء، ندوة توعوية عن ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وألعاب تفاعلية، ومسرح عرائس، وتوزيع هدايا رمزية للأطفال وتوزيع بورشورات للتوعية المائية، كما تم تنفيذ أنشطة توعوية متنوعة بقصر ثقافة مصر الجديدة وقصر ثقافة منشية ناصر، تضمنت ندوات للتوعية المائية،وورش سباكة خفيفة، وتوزيع بروشورات ومطبوعات للحث على أهمية ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وتنفيذ ندوة توعوية بمركز شباب الساحل.

وفي إطار التعاون مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، واصل فريق التوعية بالشركة، تنفيذ سلسلة الندوات التوعوية التي تهدف إلى رفع الوعي المائي لطلاب المدارس، شهدت مدارس أحياء مصر الجديدة والبساتين والمعادي العديد من الأنشطة التوعوية المتنوعة للطلاب.

كما تناولت أطر التعاون مع مديرية الطب البيطري بالقاهرة إلى تنفيذ ندوة داخلية للعاملين بمركز تدريب مصر القديمة تم خلالها إلقاء الضوء على بعض الأمراض وكيفية الوقاية منها.

وتابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى لمشروعات تجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية بمحافظة القاهرة، والتى ينفذها الجهاز المركزى للتعمير، من خلال جهاز تجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية، موضحًا أن تلك المشروعات تهدف إلى ترميم وتجديد وإعادة توظيف المنشآت الأثرية الإسلامية والفاطمية، والتي تتميز بالصبغة المعمارية والفنية المبهرة، للمحافظة على التراث الأثري لهذه المنشآت، ووضعها على خريطة المزارات السياحية.