مستشفى العريش تستعد لاستقبال مصابي غزة لتقديم الرعاية الطبية اللازمة

تستعد مستشفى العريش العام لاستقبال المصابين الفلسطينيين قادمين من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية بعد إنهاء الإجراءات اللازمة.

مستشفى العريش تستيقظ لاستقبال مصابي غزة لتقديم الرعاية الطبية اللازمة

واستقبلت المستشفيات المصرية بمحافظة شمال سيناء أمس 49 مصابا فلسطينيا ومرافقين لهم خصصت لهم محافظة شمال سيناء شقق سكنية لهم بحي السبيل غرب مدينة العريش.

محافظة شمال سيناء ونائبه يزوران الجرحى الفلسطينيين في مستشفى العريش العام

كان اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء يرافقه اللواء هشام الخولي نائب المحافظ قام بزيارة الجرحى الفلسطينيين، أثناء تلقيهم العلاج في مستشفى العريش العام.

Advertisements



وجه المحافظ بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية إلى الجرحى الفلسطينيين أثناء تلقيهم العلاج بالمستشفى.

وأكد المحافظ على أن طاقة مستشفيات المحافظة ٣٠٠ سرير، وأنه سيتم استقبال ضعف هذا العدد من خلال توفير غرف إضافية خارج المستشفى.. متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وأشار المحافظ إلى توفير أماكن إقامة للمرافقين للجرحى الفلسطينيين، وتقديم كافة الخدمات لهم مؤكدا على وصول ٤٩مصابا إلى مستشفى العريش العام وبئر العبد التخصصي وتحويل مصاب للعلاج خارج المحافظة.

أكد المحافظ على أن مستشفيات المحافظة نسق أول طبي، ومستشفيات مدن القناة نسق ثاني طبي، ومستشفيات القاهرة نسق ثالث طبي، معلنا عن تشغيل المستشفى الميداني بالشيخ زويد.

لفت المحافظ إلى وجود انفراجة في إدخال المساعدات إلى قطاع غزه وفي وصول المصابين إلى الأراضي المصرية.