الخميس 02 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

فريق من الدرجة الثالثة يطيح ببايرن ميونخ من كأس ألمانيا (فيديو)

مباراة بايرن ميونخ
مباراة بايرن ميونخ وساربروكن، فيتو

أطاح فريق ساربروكن الناشط بدوري الدرجة الثالثة الألماني بالعملاق البافاري بايرن ميونخ من كأس ألمانيا في كبرى مفاجآت البطولة.

وسقط بايرن ميونخ أمام ساربروكن بهدفين مقابل هدف، خلال مباراة الفريقين أمس الأربعاء، في الدور الثاني من بطولة كأس ألمانيا.

افتتح بايرن ميونخ التسجيل عبر القائد توماس مولر في الدقيقة 16.

وقلب فريق ساربروكن الطاولة على بايرن بهدفين في الوقت القاتل، الأول كان في الدقيقة الأولى للوقت بدل الضائع في الشوط الأول عبر باتريك سونثيمر.

أما الهدف الثاني فكان عن طريق مارسيل جاوس في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وفي نفس البطولة تأهل بروسيا دورتموند إلى دور الستة عشر من بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه هوفنهايم 1 - صفر، ضمن منافسات دور الـ32 من المسابقة.

وسجل ماركو رويس هدف المباراة الوحيد لدورتموند في الدقيقة 43.

وفي مباراة أخرى بنفس الدور، اكتسح باير ليفركوزن مضيفه زانتهاوزين 5 - 2.


نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فريق ساربروكن دوري الدرجة الثالثة الألماني بايرن ميونخ كأس ألمانيا توماس مولر بروسيا دورتموند

الأكثر قراءة

مجلس اتحاد الكرة يتابع حالة مصابي فريق دكرنس للناشئين بعد تعرضهم لحادث سير

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة مناطق في الضفة الغربية ويعتقل أسرى محررين (فيديو)

الإسكان تطرح ورشا خدمية بالشيخ زايد

صدقي صخر ينشر صورا من كواليس مسلسل صوت وصورة مع حنان مطاوع (صور)

يعرض قريبا، مشاهد من مسلسل بطن الحوت (صور)

مسح رسمي: 65 % من الشركات في إسرائيل تخسر أكثر من نصف إيراداتها منذ بدء عملية طوفان الأقصى

ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تأثير صراع الشرق الأوسط على الإمدادات

بطل من ذهب، وكيل شباب الدقهلية تكرم عبد اللطيف منيع لاعب المصارعة بدكرنس (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 2-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

الوجه الآخر للمقاطعة، أصحاب محلات وأكشاك: خسرنا كتير بس كله فدا فلسطين (فيديو وصور)

توفير وسائل نقل جماعي لرواد معرض TransMEA2023

أنجلينا جولي: غزة تتحول لمقبرة جماعية وزعماء العالم متواطئون

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 1-11-2023 في نهاية التعاملات

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 1-11-2023 في ختام التعاملات

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 1-11-2023 في السوق المحلي

ثبات سعر اليورو في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

ما هي صواريخ ومسيرات الحوثيين التي قصفت إسرائيل؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 2 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 2 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية