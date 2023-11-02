فريق من الدرجة الثالثة يطيح ببايرن ميونخ من كأس ألمانيا (فيديو)

أطاح فريق ساربروكن الناشط بدوري الدرجة الثالثة الألماني بالعملاق البافاري بايرن ميونخ من كأس ألمانيا في كبرى مفاجآت البطولة.

وسقط بايرن ميونخ أمام ساربروكن بهدفين مقابل هدف، خلال مباراة الفريقين أمس الأربعاء، في الدور الثاني من بطولة كأس ألمانيا.

افتتح بايرن ميونخ التسجيل عبر القائد توماس مولر في الدقيقة 16.

وقلب فريق ساربروكن الطاولة على بايرن بهدفين في الوقت القاتل، الأول كان في الدقيقة الأولى للوقت بدل الضائع في الشوط الأول عبر باتريك سونثيمر.

أما الهدف الثاني فكان عن طريق مارسيل جاوس في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

⚽️ ساربروكن من الدرجة الثالثة يفجر مفاجأة كبيرة ويسجل هدفًا قاتلًا في الدقيقة 90+6 ويقصي بايرن ميونيخ من الدور الـ32 من كأس ألمانيا#ساربروكن 2 × 1 #بايرن_ميونيخ#دبي_الرياضية 🏆#كأس_ألمانيا🇩🇪 pic.twitter.com/UzFh53C5Sn — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) November 1, 2023

وفي نفس البطولة تأهل بروسيا دورتموند إلى دور الستة عشر من بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه هوفنهايم 1 - صفر، ضمن منافسات دور الـ32 من المسابقة.

وسجل ماركو رويس هدف المباراة الوحيد لدورتموند في الدقيقة 43.

وفي مباراة أخرى بنفس الدور، اكتسح باير ليفركوزن مضيفه زانتهاوزين 5 - 2.