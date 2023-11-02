وزارة الصحة بغزة: توقف المولد الرئيسي في المستشفى الإندونيسي ونحذر من كارثة

أخبار غزة الآن، أعلنت وزارة الصحة في غزة، توقف المولد الرئيسي في مستشفى الإندونيسي بسبب نفاد الوقود، مناشدًا أصحاب الضمائر الحية بالتدخل الفوري لتزويد مجمع الشفاء والمستشفى الإندونيسي بالوقود لمنع حدوث الكارثة الكبرى.

إجراءات مستشفى الإندونيسي

وأوضح الصحة الفلسطينية خلال تصريحات عاجلة منذ قليل: "توقف المولد الرئيس في مستشفى الإندونيسي سيضعنا أمام كارثة حقيقية، المستشفى حاليًّا لجأ إلى إجراءات استثنائية عاجلة في محاولة لإنقاذ حياة الجرحى والمرضى من خلال تشغيل المولد الثانوي الأمر الذي سينجم عنه توقف محطة الأكسجين والاعتماد علي اسطوانات الأكسجين وانقطاع التيار الكهربائي عن غرف المبيت وتوقف عمل ثلاجات حفظ الموتى".

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كارثة مستشفى الإندونيسي

وتابعت: إذا لم يتم توفير الوقود لـ مستشفى الإندونيسي فسنصل إلى كارثة كبرى تشكل خطرًا محدقًا بالمرضى والجرحى.

وأعلنت "منظمة الصحة العالمية" أن ثلث مستشفيات غزة أصبحت خارج العمل وتوقفت تمامًا عن تقديم خدمات للمصابين بها بسبب نقص الوقود.

الوقود مسألة حياة أو موت

وأكدت الصحة العالمية: أن دخول الوقود إلى قطاع غزة مع المساعدات ليس أمرًا ترفيهيًّا، إنما هو مسألة حياة أو موت، بالإضافة إلى حاجة الأطقم الطبية التابعة لها إلى ضمانات حتى تتمكن من أداء عملها داخل القطاع بسبب ما تقوم به القوات الإسرائيلية من قصف وتدمير للمستشفيات.

توفير المستلزمات الطبية والأدوية للمستشفيات

وأشارت إلى أنه لا بد من إدخال الوقود إلى القطاع دون أي قيود من جانب الاحتلال، لأن هذا الأمر يمثل تهديدًا حقيقيًّا على حياة المرضى في غزة وتوفير أكبر قدر من المستلزمات الطبية والأدوية لهذه المستشفيات.