صحيفة أمريكية: أيام نتنياهو أصبحت معدودة والبيت الأبيض يناقش الخلفاء المحتملين له

فجرت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، أمس الأربعاء، مفاجأة من العيارالثقيل وقالت إن الرئيس الأميركي جو بايدن ناقش مع كبار مستشاريه إمكانية أن تكون "الأيام السياسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معدودة".

مستقبل نتنياهو السياسي

وذكرت "بوليتيكو"، نقلًا عن مسؤولين كبار في إدارة بايدن، إن مستقبل نتنياهو السياسي "أُثير في مشاورات البيت الأبيض التي شارك فيها الرئيس الأمريكي".

وأضاف المسؤولان في الإدارة، أن بايدن ذهب إلى حد الاقتراح على نتنياهو "أنه يجب عليه التفكير في الدروس التي سيتقاسمها مع خليفته النهائي".

Advertisements

كما قال مسؤول أمريكي حالي، إن التوقعات تشير إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "سيستمر على الأرجح في منصبه لأشهرٍ عدة، أو على الأقل، حتى تنتهي مرحلة القتال المُبكرة للحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة".

ويأتي تقييم إدارة بايدن، لمستقبل نتنياهو السياسي، في الوقت الذي يحاول فيه الرئيس الأمريكي وفريقه للسياسة الخارجية، العمل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي وتوجيهه دبلوماسيًّا.

وأشارت الصحيفة إلى أن نصيحة بايدن لنتنياهو بالنظر في السيناريو الذي سيتركه لخليفته، تتضمن إشارةً ضمنية إلى أن "نتنياهو قد لا يبقى في السلطة طوال فترة الصراع الذي من المحتمل أن يكون طويلًا".

نتنياهو مجرم حرب

والثلاثاء كشفت الأمم المتحدة عن البدء في جمع أدلة حول ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في قطاع غزة، تمهيدًا لمحاكمات محتملة لأعضاء حكومة بنيامين نتنياهو.

ووفقا للأمم المتحدة، تخضع الأطراف المشاركة في الحرب لقوانين مستمدة من نظام الاتفاقيات والمعاهدات والأحكام المعروفة باسم القانون الإنساني الدولي أو قانون النزاعات المسلحة.



القانون الإنساني الدولي

ويحتوي القانون على عنصرين أساسيين هما حماية غير المقاتلين مثل المدنيين والجنود الذين استسلموا والقيود المفروضة على نوع الحرب.



وتستند تلك القواعد إلى معاهدات تعود للقرن التاسع عشر، لكن القانون الآن يرتكز على اتفاقية جنيف لعام 1949 التي تم التوقيع عليها بعد جرائم ضد الإنسانية بعد جرائم ارتكبت في الحرب العالمية الثانية.



لكن إسرائيل لم توقع على بعض البنود في الاتفاقيات التي تغطي قضايا مثل العقوبات الجماعية، لكن أمريكا ودولًا أخرى تعتبرها ضمن القانون الدولي العرفي وبالتالي هي ملزمة للجميع.

ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة

وتفند الأمم المتحدة الدلائل على ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة، من خلال حرمانها أكثر من مليوني شخص في القطاع من الطعام والدواء والماء والكهرباء.



وتتهمها الأمم المتحدة أيضًا بارتكاب جريمة حرب تتعلق بالعقاب الجماعي وهو ما تتفق معها فيه اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبهجماتها العشوائية غير القانونية على غزة التي تسببت في استشهاد الآلاف من المدنيين وقالت منظمة العفو الدولية أنها وثقتها وتعتبرها جريمة حرب.