الخميس 02 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

صحيفة أمريكية: أيام نتنياهو أصبحت معدودة والبيت الأبيض يناقش الخلفاء المحتملين له

بايدن ورئيس الوزراء
بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فيتو

فجرت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، أمس الأربعاء، مفاجأة من العيارالثقيل وقالت إن الرئيس الأميركي جو بايدن ناقش مع كبار مستشاريه إمكانية أن تكون "الأيام السياسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معدودة".

 

مستقبل نتنياهو السياسي

وذكرت "بوليتيكو"، نقلًا عن مسؤولين كبار في إدارة بايدن، إن مستقبل نتنياهو السياسي "أُثير في مشاورات البيت الأبيض التي شارك فيها الرئيس الأمريكي".

وأضاف المسؤولان في الإدارة، أن بايدن ذهب إلى حد الاقتراح على نتنياهو "أنه يجب عليه التفكير في الدروس التي سيتقاسمها مع خليفته النهائي".

 

Advertisements

كما قال مسؤول أمريكي حالي، إن التوقعات تشير إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "سيستمر على الأرجح في منصبه لأشهرٍ عدة، أو على الأقل، حتى تنتهي مرحلة القتال المُبكرة للحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة".

ويأتي تقييم إدارة بايدن، لمستقبل نتنياهو السياسي، في الوقت الذي يحاول فيه الرئيس الأمريكي وفريقه للسياسة الخارجية، العمل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي وتوجيهه دبلوماسيًّا.

وأشارت الصحيفة إلى أن نصيحة بايدن لنتنياهو بالنظر في السيناريو الذي سيتركه لخليفته، تتضمن إشارةً ضمنية إلى أن "نتنياهو قد لا يبقى في السلطة طوال فترة الصراع الذي من المحتمل أن يكون طويلًا".

 

نتنياهو مجرم حرب

والثلاثاء كشفت الأمم المتحدة عن البدء في جمع أدلة حول ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في قطاع غزة، تمهيدًا لمحاكمات محتملة لأعضاء حكومة بنيامين نتنياهو.

ووفقا للأمم المتحدة، تخضع الأطراف المشاركة في الحرب لقوانين مستمدة من نظام الاتفاقيات والمعاهدات والأحكام المعروفة باسم القانون الإنساني الدولي أو قانون النزاعات المسلحة.


القانون الإنساني الدولي

ويحتوي القانون على عنصرين أساسيين هما حماية غير المقاتلين مثل المدنيين والجنود الذين استسلموا والقيود المفروضة على نوع الحرب.


وتستند تلك القواعد إلى معاهدات تعود للقرن التاسع عشر، لكن القانون الآن يرتكز على اتفاقية جنيف لعام 1949 التي تم التوقيع عليها بعد جرائم ضد الإنسانية بعد جرائم ارتكبت في الحرب العالمية الثانية.


لكن إسرائيل لم توقع على بعض البنود في الاتفاقيات التي تغطي قضايا مثل العقوبات الجماعية، لكن أمريكا ودولًا أخرى تعتبرها ضمن القانون الدولي العرفي وبالتالي هي ملزمة للجميع.

 

ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة

وتفند الأمم المتحدة الدلائل على ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة، من خلال حرمانها أكثر من مليوني شخص في القطاع من الطعام والدواء والماء والكهرباء.


وتتهمها الأمم المتحدة أيضًا بارتكاب جريمة حرب تتعلق بالعقاب الجماعي وهو ما تتفق معها فيه اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبهجماتها العشوائية غير القانونية على غزة التي تسببت في استشهاد الآلاف من المدنيين وقالت منظمة العفو الدولية أنها وثقتها وتعتبرها جريمة حرب.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الرئيس الاميركي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إدارة بايدن مستقبل نتنياهو السياسي البيت الأبيض الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة

الأكثر قراءة

مجلس اتحاد الكرة يتابع حالة مصابي فريق دكرنس للناشئين بعد تعرضهم لحادث سير

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة مناطق في الضفة الغربية ويعتقل أسرى محررين (فيديو)

الإسكان تطرح ورشا خدمية بالشيخ زايد

صدقي صخر ينشر صورا من كواليس مسلسل صوت وصورة مع حنان مطاوع (صور)

يعرض قريبا، مشاهد من مسلسل بطن الحوت (صور)

مسح رسمي: 65 % من الشركات في إسرائيل تخسر أكثر من نصف إيراداتها منذ بدء عملية طوفان الأقصى

ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تأثير صراع الشرق الأوسط على الإمدادات

بطل من ذهب، وكيل شباب الدقهلية تكرم عبد اللطيف منيع لاعب المصارعة بدكرنس (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

الوجه الآخر للمقاطعة، أصحاب محلات وأكشاك: خسرنا كتير بس كله فدا فلسطين (فيديو وصور)

توفير وسائل نقل جماعي لرواد معرض TransMEA2023

أنجلينا جولي: غزة تتحول لمقبرة جماعية وزعماء العالم متواطئون

الدوري الإفريقي، عجوز تدعم الأهلي وفلسطين في لقاء صن داونز

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 1-11-2023 في نهاية التعاملات

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 1-11-2023 في ختام التعاملات

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 1-11-2023 في السوق المحلي

ثبات سعر اليورو في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

ما هي صواريخ ومسيرات الحوثيين التي قصفت إسرائيل؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 2 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 2 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية