الخميس 02 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

قناة عبرية: كتائب القسام كانت لديها خرائط وعناوين كبار ضباط الجيش الإسرائيلي لاختطافهم

عملية طوفان الأقصى
عملية طوفان الأقصى وانهيار إسرائيل، فيتو

طوفان الأقصى، كشفت القناة 13 الإسرائيلية، في نبأ عاجل منذ قليل، أن كتائب القسام التابعين لحركة حماس والمشاركين بهجوم 7 أكتوبر كانت لديهم خرائط وعناوين كبار ضباط جيش الاحتلال لاختطافهم.

 

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجري، نستخلص العبر من مقتل 11 جنديًا في استهداف ناقلة الجند المدرعة خلال إحدى العمليات البرية في غزة.
 

قتلى جيش الاحتلال

وأضاف دانيال هاجري: قمنا بإبلاغ عائلات 240 مخطوفًا، و331 من قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي.
 

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تحقيق مقتل 11 جنديًا إسرائيليًّا 

ولفت إلى أن التحقيق متواصل في استهداف المدرعة التي قتل فيها 11 جنديًا، متابعًا: هو حادث صعب ولا يشبه شيئًا مما حدث بالماضي.

فجرتهم كتائب القسام داخل المدرعة، الإعلام العبري ينشر الصورة الأخيرة لجنود لواء جفعاتي
جيش الاحتلال يكشف حصيلة جديدة لأعداد جنوده القتلى منذ بدء العمليات البرية في غزة.
 

صور قتلى جيش الاحتلال

ونشرت وسائل إعلام عبرية صورة تجمع جنودًا من لواء جفعاتي الإسرائيلي الذين قتلوا جميعًا داخل مركبتهم المدرعة بعد تفجيرها بصواريخ مضادة للدروع من قبل الفصائل في غزة.

 

وأظهرت الصورة التي كتب عليها: "الصورة الأخيرة" الجنود بلباسهم وعتادهم العسكري.


وكشفت القناة 13 العبرية في وقت سابق، عن كيفية مقتل 7 جنود إسرائيليين وإصابة 4 آخرين بجروح خطرة من أفراد لواء جفعاتي، أمس خلال مواجهات في قطاع غزة.


مقتل 16 جنديًّا داخل قطاع غزة 

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الأربعاء، عن مقتل جندي جديد لترتفع أعداد الجنود القتلى منذ بدء العمليات البرية في قطاع غزة إلى 16.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، اشتباكاتها العنيفة والشرسة مع قوات الاحتلال الإسرائيلية المتوغلة على عدة محاور في القطاع، مؤكدة وقوع عدد من الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح.

 

بيانات عاجلة لكتائب القسام وسرايا القدس بشأن قوات الاحتلال في غزة

وكشفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في عملية مشتركة مع كتائب القسام، عن استهداف الحشود العسكرية الإسرائيلية في شمال شرق غزة بعدد من قذائف الهاون.

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جيش الاحتلال عن مقتل 11 جنديا داخل مدرعة بقطاع غزة: نستخلص العبر

كذلك أكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس"، أن "اشتباكات تدور في هذه الأثناء بين مجاهدي القسام وقوة راجلة صهيونية في منطقة العطاطرة شمال غرب بيت لاهيا".

 

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