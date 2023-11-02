خبير تحكيمي يقيم أداء السنغالي عيسي سي في إدارة لقاء الأهلي وصن داونز ويوجه انتقاد لمساعده

الدوري الإفريقي، أكد توفيق السيد الحكم الدولي السابق، أن السنغالي عيسي سي حكم لقاء الأهلي وصنداونز، أدار اللقاء بشكل جيد، واتسم بالهدوء التام رغم أجواء المباراة القوية، مشيرًا إلى أن مستواه الجيد كان مفاجئًا بالنسبة له، مشيرا إلى أن معظم قراراته كانت صحيحة.

وقال في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "مساعد الحكم الأول لا يرتقي للعب في هذا المستوى، واحتسب العديد من الكرات (تسلل) بشكل خاطئ، على لاعبي النادي الأهلي".

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وأضاف: "قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء للأهلي صحيح، واللعبة لا تستحق احتسابها ركلة حرة، لذلك قراره سليم بعد العودة إلى الفار".

وتابع: "كرة بيرسي تاو ركلة جزاء واضحة، والمخالفة واضحة من وليامز حارس صنداونز الذي تدخل بتهور واضح على لاعب الأهلي".

وواصل: "يجب الإشادة بالحكم أيضًا بسرعة إشهار البطاقة الحمراء ضد لاعب صنداونز الذي تداخل بشكل عنيف مع أكرم توفيق".

وأتم: "عيسي سي يستحق الإشادة، وكذلك الحكم الكيني الذي أدار لقاء الترجي والوداد، والحكام اليوم لم يكن له دور في خروج الأهلي مطلقًا، واختلف مع الحكم في الوقت بدل الضائع لأنه احتسب 7 دقائق، وأخذ منهم 4 دقائق في لعبة لمسة اليد ومشاهدة الفار.

إصابة رضا سليم

وعلى جانب آخر، أجرى المغربي رضا سليم لاعب الأهلي فحص طبي وأشعة مقطعية على الكتف من قبل الدكتور أشرف محرم المتخصص في العظام وإصابات الملاعب.

وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه ضد صن داونز في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم، أثبتت تعرضه لكسر في عظمة الترقوة.

وأكدت الأشعة التي خضع لها رضا سليم تعرضه لكسر في 3 أجزاء بعظمة الترقوة وحاجته لإجراء عملية جراحية لتثبيت عظمة الترقوة خلال الأيام القادمة، ويغيب لفترة عن فريقه لحين التعافي من الإصابة.

تصريحات حسام البدري

وقال قال حسام البدري مدرب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن النادي الأهلي واجه سوء توفيق كبير خلال مباراته اليوم أمام صن داونز في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي.

وأكد حسام البدري، أن الأهلي كان يستطيع إنهاء الشوط الأول بفارق كبير من الأهداف لولا سوء الحظ، وأن اللاعبين قدموا كل ما لديهم خلال اللقاء.

وأضاف البدري، أن التغييرات والقرارات الفنية الخاصة بكولر خلال المباراة كانت خاطئة وأسفرت بشكل كبير عن خروج اللقاء بنتيجة التعادل.

واستفاد الفريق الجنوب إفريقي من فوزه ذهابا بهدف دون رد في بريتوريا ليتأهل للمباراة النهائية ويواجه نادي الوداد المغربي.

الأهلي ضد صن داونز

وأهدر علي معلول ركلة جزاء للأهلي أمام صن داونز بالدقيقة 11 بعد احتساب ركلة جزاء لصالح بيرسي تاو.

وكاد الأهلي أن يسجل هدفه الأول عن طريق محمود كهربا مستغلا خطأ حارس مرمى صن داونز ويليمامز ولكن كرته اصطدمت بالقائم.

واستمر الضغط الأهلاوي علي مرمى صن داونز من أجل خطف هدف التقدم ولكن خرج الضيوف بشباك نظيفة في أول 45 دقيقة من اللقاء.

ومع الشوط الثاني حاول الأهلي تسجيل الهدف الأول ولكن التنظيم الدفاعي لفريق صن داونز كان جيدا ما دفع المدرب مارسيل كولر لإجراء 3 تغييرات بدخول كل من موديست ومحمد مجدي أفشة ورضا سليم.

ثم دخل بعد ذلك الثنائي أحمد عبد القادر وصلاح محسن لزيادة القوة الهجومية للأحمر آملا في تسجيلا هدفا وتعديل الكفة.

وحصل مانديتا لاعب صن داونز على البطاقة الحمراء إثر التدخل القوي على أكرم توفيق في الدقيقة 83 من عمر المباراة.