عماد متعب يفتح النار على كولر بعد الخروج من الدوري الإفريقي

الدوري الإفريقي، فتح عماد متعب مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، النار على السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، عقب خروج الفريق الأحمر من بطولة الدوري الأفريقي أمام صن داونز الجنوب أفريقي.

توقيتات تغييرات كولر غير موفقة

وحمل عماد متعب مارسيل كولر مسئولية خروج الأهلي من بطولة الدوري الأفريقي، حيث أكد متعب أن الخواجة تعامل مع البطولة الوليدة بشكل خاطئ وأجهد لاعبي الأهلي بدنيا بسبب توقيتات تغييراته غير الموفقة في كل مباريات البطولة.

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وقال عماد متعب في تصريحات تليفزيونية، إن تواجد رضا سليم على دكة البدلاء قرار غير موفق من كولر وكان يجب الدفع به في التشكيلة الأساسية للأحمر على حساب حسين الشحات غير الموفق.



موديست زي عدمه

وانتقد متعب الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الأحمر، مشددا على أنه "لم يصنع الفارق مع الأهلي تماما ووجوده زي عدمه وأنا مش عارف هيجهز امتى".

وتابع متعب “كولر لم يوفق في طريقة اللعب أمام صن داونز ذهابا والطريقة إللي لعب بيها هناك تصلح فقط لو بنلاعب برشلونة أو السيتي”.

عماد متعب مهاجم النادي الأهلي، فيتو

الأهلي يودع الدوري الأفريقي

الدوري الإفريقي، خرج النادي الأهلي من بطولة الدوري الإفريقي عقب تعادله سلبيا مع صن داونز الجنوب إفريقي في إياب دور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي على استاد القاهرة.

مكافأة الأهلي من الدوري الإفريقي

ورغم الخروج من الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الأفريقي سيحصل النادي الأهلي على مليون و700 ألف دولار وفقا لما تنص عليه لوائح البطولة الأفريقية.

فيما ضرب صن داونز موعدا مع الوداد المغربي في نهائي الدوري الإفريقي للموسم الحالي بعدما تجاوزهما دور نصف النهائي.

موعد مباراة الوداد وصن داونز

وتقام مباراة الذهاب بين صن داونز والوداد في المغرب يوم الأحد المقبل يوم 5 نوفمبر على أن تقام مباراة العودة في جنوب إفريقيا يوم 11 من الشهر نفسه.

الأهلي ضد صن داونز

وأهدر علي معلول ركلة جزاء للأهلي أمام صن داونز بالدقيقة 11 بعد احتساب ركلة جزاء لصالح بيرسي تاو.

وكاد الأهلي أن يسجل هدفه الأول عن طريق محمود كهربا مستغلا خطأ حارس مرمى صن داونز ويليمامز ولكن كرته اصطدمت بالقائم.

واستمر الضغط الأهلاوي علي مرمى صن داونز من أجل خطف هدف التقدم ولكن خرج الضيوف بشباك نظيفة في أول 45 دقيقة من اللقاء.

ومع الشوط الثاني حاول الأهلي تسجيل الهدف الأول ولكن التنظيم الدفاعي لفريق صن داونز كان جيدا ما دفع المدرب مارسيل كولر لإجراء 3 تغييرات بدخول كل من موديست ومحمد مجدي أفشة ورضا سليم.

ثم دخل بعد ذلك الثنائي أحمد عبد القادر وصلاح محسن لزيادة القوة الهجومية للأحمر آملا في تسجيل هدف وتعديل الكفة.

وحصل مانديتا لاعب صن داونز على البطاقة الحمراء إثر التدخل القوي على أكرم توفيق في الدقيقة 83 من عمر المباراة.

تشكيل الأهلى لمباراة صن داونز

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

محمد الشناوي، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أكرم توفيق، علي معلول، مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور، حسين الشحات، بيرسي تاو، كهربا.



تشكيل صن داونز ضد الأهلي

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

الدفاع: ريفالدو كوتيزي – مفالا – جرانت كيكانا- عبد المنعم بوطويل.

الوسط: خايلسيو موادو – أوبيري موديبا – مارسيلو أليندي.

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الهجوم: جاستون سيرينو – ثيمبا زواني – ثابيلو ماسيكو.