جيروم باول: لا خفض للفائدة الآن وصراع الشرق الأوسط يحمل مخاطر على الاقتصادات

أكد جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، توخي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الحذر حيال مستقبل أسعار الفائدة، مستبعدًا التوجه حيال خفض الفائدة في الفترة الراهنة، وفي الوقت نفسه، ألمح إلى أن الصراع المحتدم الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط قد يحمل مخاطر على الاقتصادات.

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قال جيروم باول في مؤتمر صحفي عقب قرار الفائدة، إن لجنة السوق المفتوحة ملتزمة بجذب التضخم نحو هدف 2%، وألمح إلى أن وصول معدل ارتفاع الأسعار لهذا الهدف يستلزم المرور بطريق صعب وطويل، بحسب وكالة بلومبرج.

الفيدرالي الأمريكي، فيتو

ألمح باول إلى أن اللجنة "لا تفكر في خفض الفائدة الآن"، مشيرًا إلى أن السؤال الشاغل الآن هو "هل وصلنا لموقف مُقيّد بما فيه الكفاية، أم لا؟". وعن فترة التقييد، قال باول: "سنبقي معدلات السياسة عند هذه المستويات حتى نثق في اتجاه التضخم نحو 2%".

الاحتياطي الفيدرالي يُبقي الفائدة دون تغيير

أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، عند مستوياتها بين 5.25% و5.5% مواصلًا مراقبة تأثير مسار التشديد النقدي الذي بدأ منذ منتصف 2022 تقريبًا.

معركة الاحتياطي الفيدرالي لكبح التضخم

وألمح باول: "نتفهم أن قراراتنا وإجراءاتنا تؤثر على الأشخاص والشركات في جميع المجالات"، معيدًا التأكيد أن معركة الاحتياطي الفيدرالي لكبح التضخم لم تنتهِ بعد، ولفت باول إلى أن الظروف المالية "شددت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة مدفوعة بعوائد السندات الأعلى والأطول أجلًا، من بين عوامل أخرى".



وبخصوص قرار اللجنة في الاجتماع المقبل في ديسمبر، أكد باول على أن القرار سيعتمد على البيانات الاقتصادية التي ستظهر قبل انعقاد اجتماع اللجنة. لافتًا في الوقت نفسه إلى أن البنك المركزي قطع شوطًا كبيرًا في معركته للسيطرة على التضخم.

وعن التأثيرات المحتملة للصراع المحتدم في الشرق الأوسط، قال باول: إن الاحتياطي الفيدرالي يراقب التطورات ومدى المخاطر التي قد تنشأ عن هذا الصراع، ولكن "السؤال هنا هل أن الحرب ستتوسع أم ستؤثر على أسعار النفط؟.. سعر النفط لم يتأثر بشكل كبير بهذه الأحداث، وحاليًا ليس واضحًا مدى تأثر الاقتصاد بالنزاع".