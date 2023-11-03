الحيض من الأمور التي كتبها الله علي النساء، وبمجرد رؤية المرأة لدم الحيض، فإن هناك مجموعة من العبادات التي تحرم عليها مع بداية الحيض وحتى تنتهي العادة الشهرية بينها العلماء، إلا أنهم اختلفوا في حكم قراءة القرآن الكريم أثناء الحيض عن ظهر قلب وهو ما سنبينه خلال هذا التحقيق.

آراء الفقهاء في قراءة الحائض للقرآن عن ظهر قلب

مدة الحيض في الشريعة الإسلامية

أكبر مدة للحيض هى 15 يوما، وهذا هو المفتى به عند مذهب الشافعية، ويجوز أن تصل مدة الحيض للمرأة إلى 15 يومًا تترك فيها الصلاة والصيام، ولكن تقضي صيام الفريضة أما الصلاة فلا قضاء لها"

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ما يستحب للمرأة الحائض فعله

يستحب للمرأة النفساء والحائض أن تأتي بالأذكار الشرعية صباحًا ومساء وغيرهما، وأن تستمع للقرآن المسجل أو من غيرها الذي يقرأ، ويجوز لها القراءة بنفسها على الصحيح عن ظهر قلب؛ لئلا تنسى تقرأ عن ظهر قلب؛ لأن مدة الحيض والنفاس تطول بخلاف الجنب فإنه لا يقرأ حتى يغتسل؛ لأن مدته شيئًا يسيرًا، الجنب يستطيع أن يغتسل في الحال ويقرأ أما الحائض فمدتها تطول والنفساء مدتها تطول، ولهذا الصحيح أنه لا حرج عليهما بأن يقرأ عن ظهر قلب.

حكم مس المصحف للحائض

من المعلوم والمعروف بداهة أن الراجح من قولي أهل العلم تحريم مس المصحف للمُحدث لعموم قوله تعالى: (لا يمسه إلا المطهرون ) ولما جاء في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن وفيه: " ألا يمس القرآن إلا طاهر " رواه مالك 1/199 والنسائي 8/57 وابن حبان 793 والبيهقي 1/87 ولذلك فإذا أرادت الحائض أن تقرأ في المصحف فإنها تمسكه بشيء منفصل عنه كخرقة طاهرة أو تلبس قفازا، أو تقلب أوراق المصحف بعود أو قلم ونحو ذلك، وجلدة المصحف المخيطة أو الملتصقة به لها حكم المصحف في المسّ، والله تعالى أعلم.

آراء الفقهاء في قراءة الحائض للقرآن عن ظهر قلب

آراء الفقهاء في قراءة الحائض للقرآن عن ظهر قلب

. قراءة الحائض للقرآن عن ظهر قلب من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله:

يرى جمهور الفقهاء حرمة قراءة الحائض للقرآن حال الحيض حتى تطهر، ولا يستثنى من ذلك إلا ما كان على سبيل الذّكر والدّعاء ولم يقصد به التلاوة كقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا آتنا في الدنيا حسنة … الخ مما ورد في القرآن وهو من عموم الذكر واستدلوا على المنع بأمور منها:

1- أنها في حكم الجنب بجامع أن كلًا منها عليه الغسل، وقد ثبت من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم القرآن وكان لا يحجزه عن القرآن إلا الجنابة " رواه أبو داود (1/281) والترمذي (146) والنسائي (1/144) وابن ماجه (1/207) وأحمد (1/84) ابن خزيمة (1/104) قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقال الحافظ ابن حجر: والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة.

2 - ما روي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن " رواه الترمذي (131) وابن ماجه (595) والدارقطني (1/117) والبيهقي (1/89) وهو حديث ضعيف لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وروايته عنهم ضعيفة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية (21/460): وهو حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث.

ذهب بعض أهل العلم إلى جواز قراءة الحائض للقرآن وهو مذهب مالك، ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحها الشوكاني واستدلوا على ذلك بأمور منها:

- أن الأصل الجواز والحل حتى يقوم دليل على المنع وليس هناك دليل يمنع من قراءة الحائض للقرآن، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس في منع الحائض من القراءة نصوص صريحة صحيحة، وقال: ومعلوم أن النساء كن يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ينههن عن قراءة القرآن، كما لم يكن ينههن عن الذكر والدعاء.

- أن الله تعالى أمر بتلاوة القرآن، وأثنى على تاليه ووعده بجزيل الثواب وعظيم الجزاء فلا يمنع من ذلك إلا من ثبت في حقه الدليل وليس هناك ما يمنع الحائض من القراءة كما تقدم.

- أن قياس الحائض على الجنب في المنع من قراءة القرآن قياس مع الفارق لأن الجنب باختياره أن يزيل هذا المانع بالغسل بخلاف الحائض، وكذلك فإن الحيض قد تطول مدته غالبًا، بخلاف الجنب فإنه مأمور بالاغتسال عند حضور وقت الصلاة.

- أن منع الحائض من القراءة يعد تفويتًا للأجر عليها وربما تعرضت لنسيان شيء من القرآن أو احتاجت إلى القراءة حال التعليم أو التعلم.

كيفية الاغتسال من الحيض

الأفضل لاغتسال المرأة الحائض أن يكون على صفة ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث سألته أسماء بنت شكل عن غسل المحيض فقال صلى الله عليه وسلم: «تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا، فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: وَكَيْفَ تَطَهَّرُ بِهَا؟ فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ! تَطَهَّرِينَ بِهَا» فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَأَنَّهَا تُخْفِي ذَلِكَ: تَتَبَّعِينَ أَثَرَ الدَّمِ» رواه مسلم