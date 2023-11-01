الخميس 02 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

سلمى صباحي تطلق أغنية فلسطين تضامنا مع ضحايا غزة (فيديو)

سلمى صباحي، فيتو
سلمى صباحي، فيتو

أطلقت الإعلامية سلمى صباحي أغنية "فلسطين في تكويني" تضامنا مع أحداث غزة وما تشهده من مجازر وجرائم حرب من قبل الاحتلال الصهيوني أسفرت عن سقوط عدد كبير من الشهداء.

أغنية فلسطين فى تكويني

وجاءت الأغنية بصوت كل من سلمى صباحي ومحمد خلف، وكلمات محمد عبد الله حمودة، وألحان محمد خلف وتقول كلمات الأغنية: 

ببدأ كلامي سلام على الأبطال 
طعم النضال هيكمّل المشوار 
أطفال في غزة تساوي ألف نهار
ما تخافش لو قدامها خط النار

الصمت وقت الأزمة ده الخذلان
الكلمة قادرة تحرر الأوطان 
قادرة الحروف تجمع بشر تانيين
مش بالرصاص الحي والإجرام

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باصرخ وكل الدنيا مانعاني
بهتف هتافي السلمي إنساني 
  لو صادروا حتى الكلمة في لساني
دم الشهيد يطرح شهيد تاني

أنا آه حقيقي مش فلسطيني !
لكن قضيتي وأزمتي وديني 
أول شجاعة في قولة ال لأه 
أنا مصري وفلسطين في تكويني

من مصر ببعت أمنيات خالصة 
لحجارة قادرة تحرر الأقصى
حاصر حصارك يا فلسطيني 
أرضك هترجع كاملة مش ناقصة

باصرخ وكل الدنيا مانعاني 
بهتف هتافي السلمي إنساني 
  لو صادروا حتى الكلمة في لساني
دم الشهيد يطرح شهيد تاني

 

سلمى صباحي

يشار إلى أن سلمى بدأت تغني في المدرسة من سن 5 سنوات وانضمت إلى كورال أطفال الأوبرا في سن 8 سنوات، شاركت بالتمثيل والغناء في مسرحية نسمة سلام على مسرح البالون 1992.

 

 

وحصلت مرتين على المركز الأول في مسابقة الإلقاء الشعري على مستوى مدارس الجمهورية عامي 1996 1997، شاركت بالغناء والإلقاء في بطولة المسرحية الشعرية «مسحراتي العرب» على المسرح القومي 1999.

 

وهي خريجة جامعة القاهرة كلية الآداب قسم إسباني وانضمت لكورال منتخب جامعة القاهرة وحصلت على لقب مطربة الجامعة عام 2002 وحصلت على جائزة التميز أكتر من مرة لمشاركتها في مهرجانات محلية ودولية تابعة لجامعة القاهرة.

 

شاركت في برنامج سوبر ستار في موسمه الثاني.. كما قدمت برنامج «ولاد البلد»، وبدأت كمذيعة في برنامج «شبابيك».

ذلك وقدمت برنامجين إذاعيين، هما: «البيت على» و«كل الكلام».
كما أنها  أحد أعضاء الفرقة الغنائية «أيامنا الحلوة» حيث تشارك بالغناء في عروض الفرقة.

 

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احداث غزة الإعلامية سلمى صباحي فلسطين غزة سلمي صباحي

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