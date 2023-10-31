الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

البنتاجون يحذر: سنرد حال عدم توقف الهجمات على قواتنا بالشرق الأوسط

وزير الدفاع الأمريكي،
وزير الدفاع الأمريكي، فيتو

طوفان الأقصى، حذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مساء اليوم الثلاثاء، من أنه في حالة عدم توقف الهجمات العسكرية على القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط فإن الولايات المتحدة سترد.

تعرض قاعدة عين الأسد بالعراق لقصف صاروخي

والإثنين الماضي، أفادت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، بتعرض قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق لقصف صاروخي.

ووفقا للشبكة الإخبارية، فإن قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية تعرضت لقصف بـ 4 صواريخ.

إدارة بايدن تدرس ضرب وكلاء إيران بالمنطقة

وكانت صحيفة واشنطن بوست، نقلت عن مسئولين أمريكيين أن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس ضرب وكلاء إيران بالمنطقة بعد الهجمات على القوات الأمريكية.

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ووفقا للصحيفة الأمريكية، يواجه بايدن ضغوطا داخلية متزايدة لضرب وكلاء إيران الذين هاجموا وأصابوا بشكل متكرر القوات الأمريكية في العراق وسوريا خلال شهر أكتوبر الجاري.

لكن بايدن، حسب المصدر ذاته، يدرس أي قرار للانتقام من حلفاء إيران، في ظل مخاوف من أن الحرب في غزة قد تكون على شفا الانفجار والتوسع إلى عاصفة على مستوى المنطقة، كما يقول مسئولون أمريكيون مطلعون.

بايدن يحذر المرشد الإيراني علي خامنئي

يشار إلى أن بايدن حذر، المرشد الإيراني علي خامنئي، من أنه "إذا استمرت طهران في التحرك ضد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، فسوف نرد".

جاء التحذير في أعقاب تقارير تفيد أن أكثر من 20 جنديا أمريكيا أصيبوا خلال الأيام الثمانية الماضية، بعد 14 هجوما جويا أو أكثر على قواعدهم في العراق وسوريا.

وقال مسئول بارز في الإدارة الأمريكية بشرط عدم الكشف عن هويته، إنه "لم يتغير شيء بشأن صلاحياتنا لحماية جنودنا المنتشرين في المنطقة، لكننا أيضا لسنا غافلين عن ذلك. هناك قوى أخرى تعمل ونريد أن نكون على علم بما يجري في المنطقة".

مخاوف من صراع عالمي "قطبيا"

ومع تعزيز واشنطن قوتها القتالية ومعداتها الدفاعية في الشرق الأوسط، ناشد الجمهوريون في الكونجرس بايدن الرد على الهجمات.

وتوازيا مع حرب إسرائيل على قطاع غزة في ظل مساعيها للقضاء على حركة حماس، تتشكل جبهة قتال أخرى شمالي إسرائيل على الحدود مع لبنان، حيث يتبادل حزب الله مع الجيش الإسرائيلي إطلاق القذائف والصواريخ بشكل يومي.

ويعيش العالم حالة قلق من انخراط إيران بنفسها في الحرب، مما سيعني صراعا عالميا "قطبيا" لا يمكن التنبؤ بحدوده.

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