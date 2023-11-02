طرق الحفاظ على نضارة البشرة، من الطبيعة، عديدة التي تتيح لكي الحفاظ على بشرتك من الجفاف، خاصة في تلك الفترة التي نمر بها، وهي فترة ما بين الفصول، وعدم استقرار الطقس، فنده ما بين الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة والرطوبة.

وأكدت خبيرة التجميل هبة محمد، أن نضارة البشرة، هي تلك الحالة التي تبحث عنها كل امرأة، حيث نجد الجلد يتميز بالمظهر الصحي، الخالي من أي جفاف، ومتوردًا، وتتميز البشرة الناضرة بأنها رطبة ومشرقة ومتجانسة اللون.

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عوامل تؤثر في نضارة البشرة

وأضافت خبيرة التجميل، أن هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر في نضارة البشرة، منها:

العوامل الوراثية

تلعب العوامل الوراثية دورًا مهمًا في تحديد لون البشرة ودرجة نضارتها.

العمر

تميل البشرة إلى فقدان نضارتها مع التقدم في العمر.

التعرض لأشعة الشمس

يتسبب التعرض لأشعة الشمس المباشرة في تلف البشرة وظهور التجاعيد والبقع الداكنة.

التدخين

يتسبب التدخين في تلف البشرة وظهور التجاعيد وخطوط الرفيعة.

الإجهاد

يتسبب الإجهاد في ظهور التجاعيد والبقع الداكنة.

النظام الغذائي

يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًّا في صحة البشرة، فالنظام الغذائي الصحي الذي يحتوي على الكثير من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة؛ يساعد على الحفاظ على نضارة البشرة.

العناية بالبشرة

تساعد العناية بالبشرة المناسبة، في الحفاظ على نضارة البشرة.

العناية بالبشرة، فيتو

طرق الحفاظ على البشرة

وأوضحت خبيرة التجميل، أن هناك العديد من طرق الحفاظ على نضارة البشرة، والتي تستعرضها في السطور التالية.

اتباع نظام غذائي صحي

احرصي على تناول الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

شرب الكثير من الماء

يساعد شرب الكثير من الماء على ترطيب البشرة من الداخل.

حماية البشرة من أشعة الشمس

استخدمي واقي الشمس باستمرار، حتى في الأيام الغائمة.

تجنبي التدخين

التدخين يضر بالبشرة، ويسبب ظهور التجاعيد والبقع الداكنة.

احصلي على قسط كافٍ من النوم

يساعد النوم على تجديد خلايا البشرة.

مارسي الرياضة بانتظام

تساعد الرياضة على تحسين الدورة الدموية في الجسم، مما يساهم في نضارة البشرة.

استخدمي منتجات العناية بالبشرة المناسبة

استخدمي منتجات العناية بالبشرة المناسبة لنوع بشرتك.

فيما يلي بعض النصائح الإضافية للحفاظ على نضارة البشرة:

قومي بتنظيف بشرتك بانتظام باستخدام غسول وجه لطيف.

قومي بتقشير بشرتك مرة أو مرتين في الأسبوع؛ لإزالة الخلايا الميتة.

استخدمي مرطبًا يوميًا؛ للحفاظ على ترطيب بشرتك.

استخدمي سيروم فيتامين سي أو الريتينول؛ لتعزيز نضارة بشرتك.