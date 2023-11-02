الخميس 02 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

طرق الحفاظ على نضارة البشرة من الطبيعة

ترطيب البشرة طبيعيا،
ترطيب البشرة طبيعيا، فيتو

طرق الحفاظ على نضارة البشرة، من الطبيعة، عديدة التي تتيح لكي الحفاظ على بشرتك من الجفاف، خاصة في تلك الفترة التي نمر بها، وهي فترة ما بين الفصول، وعدم استقرار الطقس، فنده ما بين الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة والرطوبة.

 

وأكدت خبيرة التجميل هبة محمد، أن نضارة البشرة، هي تلك الحالة التي تبحث عنها كل امرأة، حيث نجد الجلد يتميز بالمظهر الصحي، الخالي من أي جفاف، ومتوردًا، وتتميز البشرة الناضرة بأنها رطبة ومشرقة ومتجانسة اللون.

Advertisements

 

عوامل تؤثر في نضارة البشرة

وأضافت خبيرة التجميل، أن هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر في نضارة البشرة، منها:

 

العوامل الوراثية

تلعب العوامل الوراثية دورًا مهمًا في تحديد لون البشرة ودرجة نضارتها.

 

العمر

تميل البشرة إلى فقدان نضارتها مع التقدم في العمر.

 

التعرض لأشعة الشمس

يتسبب التعرض لأشعة الشمس المباشرة في تلف البشرة وظهور التجاعيد والبقع الداكنة.

 

التدخين

يتسبب التدخين في تلف البشرة وظهور التجاعيد وخطوط الرفيعة.

 

الإجهاد

يتسبب الإجهاد في ظهور التجاعيد والبقع الداكنة.

 

النظام الغذائي

يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًّا في صحة البشرة، فالنظام الغذائي الصحي الذي يحتوي على الكثير من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة؛ يساعد على الحفاظ على نضارة البشرة.

 

العناية بالبشرة

تساعد العناية بالبشرة المناسبة، في الحفاظ على نضارة البشرة.

العناية بالبشرة، فيتو

 

طرق الحفاظ على البشرة

وأوضحت خبيرة التجميل، أن هناك العديد من طرق الحفاظ على نضارة البشرة، والتي تستعرضها في السطور التالية.

 

اتباع نظام غذائي صحي

احرصي على تناول الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

 

شرب الكثير من الماء

يساعد شرب الكثير من الماء على ترطيب البشرة من الداخل.

 

حماية البشرة من أشعة الشمس

استخدمي واقي الشمس باستمرار، حتى في الأيام الغائمة.

 

تجنبي التدخين

التدخين يضر بالبشرة، ويسبب ظهور التجاعيد والبقع الداكنة.

 

احصلي على قسط كافٍ من النوم

يساعد النوم على تجديد خلايا البشرة.

 

مارسي الرياضة بانتظام

تساعد الرياضة على تحسين الدورة الدموية في الجسم، مما يساهم في نضارة البشرة.

 

استخدمي منتجات العناية بالبشرة المناسبة

استخدمي منتجات العناية بالبشرة المناسبة لنوع بشرتك.

 

فيما يلي بعض النصائح الإضافية للحفاظ على نضارة البشرة:

 

قومي بتنظيف بشرتك بانتظام باستخدام غسول وجه لطيف.

قومي بتقشير بشرتك مرة أو مرتين في الأسبوع؛ لإزالة الخلايا الميتة.

استخدمي مرطبًا يوميًا؛ للحفاظ على ترطيب بشرتك.

استخدمي سيروم فيتامين سي أو الريتينول؛ لتعزيز نضارة بشرتك.

قناع طبيعي لتقشير البشرة الدهنية وعلاج الرؤوس السوداء

طرق ترطيب البشرة من الطبيعة وبأقل التكاليف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

طرق الحفاظ على نضارة البشرة اعادة نضارة البشرة تجديد نضارة البشرة طرق نضارة البشرة اسرار نضارة البشرة نضارة البشرة

مواد متعلقة

اصنعى بنفسك كريم ليلي للحفاظ على نضارة وشباب البشرة

فوائد جل الصبار للبشرة، يعزز نضارة البشرة ويحافظ على شبابها ولكن يجب استخدامه بحذر

الأكثر قراءة

صدقي صخر ينشر صورا من كواليس مسلسل صوت وصورة مع حنان مطاوع (صور)

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة مناطق في الضفة الغربية ويعتقل أسرى محررين (فيديو)

ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تأثير صراع الشرق الأوسط على الإمدادات

يعرض قريبا، مشاهد من مسلسل بطن الحوت (صور)

إدارة بايدن تعلن إستراتيجية "لمكافحة الإسلاموفوبيا"

بطل من ذهب، وكيل شباب الدقهلية تكرم عبد اللطيف منيع لاعب المصارعة بدكرنس (صور)

سيناء.. حكاية الوادى المقدس طوى.. هنا جبل الطور أقدس الأماكن فى الديانات السماوية الثلاث

بعد تصديق الرئيس، كل ما تريد معرفته عن قانون استيراد سيارات المصريين بالخارج

Advertisements

منوعات

المزيد

الوجه الآخر للمقاطعة، أصحاب محلات وأكشاك: خسرنا كتير بس كله فدا فلسطين (فيديو وصور)

توفير وسائل نقل جماعي لرواد معرض TransMEA2023

أنجلينا جولي: غزة تتحول لمقبرة جماعية وزعماء العالم متواطئون

الدوري الإفريقي، عجوز تدعم الأهلي وفلسطين في لقاء صن داونز

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 1-11-2023 في نهاية التعاملات

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 1-11-2023 في ختام التعاملات

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 1-11-2023 في السوق المحلي

ثبات سعر اليورو في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

ما هي صواريخ ومسيرات الحوثيين التي قصفت إسرائيل؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 2 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 2 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية