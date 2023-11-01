الخميس 02 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يتابع مؤشرات الإيرادات العامة للدولة وإجراءات ضمان استمرار الانضباط المالي

رئيس الوزراء ووزير
رئيس الوزراء ووزير المالية، فيتو

اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور محمد معيط، وزير المالية، لمتابعة مؤشرات الإيرادات العامة للدولة والإجراءات المُتخذة لضمان استمرار الانضباط المالي، وذلك بحضور علي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بالوزارة، وعبد الحليم عمر، مستشار وزير المالية.

وصرح المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض آخر المؤشرات المتعلقة بالإيرادات العامة للدولة، في ضوء النتائج شبه النهائية للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2022/2023.



وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق أيضًا لبحث عدد من الإجراءات المُتخذة لضمان استمرار الانضباط المالي، بهدف احتواء معدلات التضخم، وتعزيز الايرادات العامة، والسعي لتحقيق فائض، وزيادة قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية، إلى جانب الخطوات التي تتم لتحسين بيئة العمل لجذب الاستثمارات، فضلًا عن دعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة من أجل زيادة فرص التشغيل وتنشيط الصادرات.
 

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الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء محمد معيط وزير المالية الإيرادات العامة للدولة الانضباط المالي

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