الخميس 02 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يلتقي الشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية

رئيس الوزراء يلتقى
رئيس الوزراء يلتقى الشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم،فيتو

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، والوفد المرافق له، بحضور السفيرة مريم خليفة الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى القاهرة.

وخلال اللقاء، أعرب رئيس مجلس الوزراء مجددا عن ترحيبه بضخ استثمارات جديدة من دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف القطاعات التنموية بمصر، لا سيما في ضوء الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار بصفة مستمرة، وتحفيز المستثمرين على ضخ الاستثمارات الجديدة.

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وصرح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن السفيرة مريم الكعبي استهلت اللقاء بالتأكيد على توجه دولة الامارات العربية في ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد آل مكتوم لديه عدد من المقترحات لتنفيذ بعض المشروعات في مصر.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض ملامح هذه المقترحات التي تركزت  في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وخاصة أن الوفد الإماراتى لديه عدد من الشركات المتخصصة في هذا المجال، مشيرا إلى أنه تم عرض بعض التفاصيل المتعلقة بأهمية المشروعات المقترحة، والعوائد المتوقعة من تنفيذها، كما تم التنويه إلى رغبتهم في إقامة مصانع متخصصة في هذا القطاع الحيويّ.

وأشار المستشار سامح الخشن إلى ترحيب رئيس الوزراء بالاستثمارات الإماراتية والتعاون في المجالات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، موجها بدراسة المقترحات المطروحة، بالتنسيق  مع مسئولي الوزارات والجهات المعنية، وإعداد تصور نهائي بها يشمل جميع أوجه المشروع.
 

 

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المستشار سامح الخشن السفيرة مريم الكعبي الدكتور سعيد بن أحمد آل مكتوم المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية

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