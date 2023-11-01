الخميس 02 نوفمبر 2023
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سياسة

رئيس الإنجيلية يشارك في مناقشة كتاب الإنجيل اليوم

رئيس الإنجيلية،فيتو
رئيس الإنجيلية،فيتو

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، في اللقاء الذي نظمته دار الثقافة بالهيئة الإنجيلية لمناقشة كتاب "الإنجيل اليوم: قراءة معاصرة لإنجيل مرقس" بحضور الكاتب والمفكر اللاهوتي الفرنسي أنطوان نوي، مؤلف الكتاب.

ورحب رئيس الإنجيلية بأنطوان نوي، مؤلف الكتاب مشيدًا بهذا الإصدار القيِّم، الذي يتبنى قراءة معاصرة لإنجيل مرقس؛ الذي ربما يعد النص الأقدم في العهد الجديد، وقال "في بداية كلمتي أود التأكيد على أن التفسير هو عملٌ ذو قواعد، وأولى هذه القواعد هي رحلة الذهاب والعودة في تفسير النص، والتي تشتمل على قراءة سياق النصِّ التاريخي والجغرافي والأدبي وخلفياته اللغوية، لنعرف ماذا كان النص يريد أن يقول للمتلقي الأول (هناك وآنذاك)، ثم العودة به إلى واقعنا المعاصر لمعرفة ماذا يريد النص أن يقوله لنا في وقتنا الحالي (هنا والآن)".

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وشارك في فعاليات اللقاء عدد من قيادات وقسوس الطائفة الإنجيلية بمصر والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وخلال جلسات اللقاء المتعددة دار حوار مع مؤلف الكتاب حول الإصدار الإنجيل اليوم، والرد على التساؤلات والاستفسارات.

  القس أندريه زكي: نقف خلف الدولة المصرية

أرسلت الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الأحد، شاحنة معونات تشمل ١٠٠٠ كرتونة من المواد الغذائية وأدوات إغاثة طبية، بجانب ٥٠٠ شنطة مدرسية بمحتوياتها الدراسية، إلى أهل مدينة درنة الليبية، لمساعدة المتضررين من الفيضانات التي شهدتها البلاد في سبتمبر الماضي، وتأتي هذه المساعدات بالشراكة مع جمعية الهلال الأحمر المصرية، وذلك بحضور منسق المساعدات من الطائفة الإنجيلية القس أكرم ناجي، عضو المجلس الإنجيلي العام، والقس جاد إبراهيم، راعي كنيسة نهضة القداسة بحدائق شبرا.

وأكدت الطائفة الإنجيلية بمصر وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي على الوقوف خلف الدولة المصرية في مواجهة الأزمات والمخاطر، وتضامنًا مع الدول العربية الشقيقة في مختلف الأزمات والمِحن التي تمر بها، مشددين على “الاصطفاف الوطني الكامل مع بلادنا  الغالية مصر في ظل الظروف العصيبة التي تشهدها المنطقة حاليًا”.

وقد ضرب الإعصار "دانيال"، منازل مدينة درنة الواقعة شمال غربي البلاد، التي يبلغ عدد سكانها وحدها ما بين 50 إلى 90 ألف نسمة، فيما اختفت أحياء بأكملها، وانهيار سدود وجرف مبان وتدمير ربع مدينة درنة، وسط مخاوف من فقد ما لا يقل عن عشرة آلاف شخص.

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رئيس الإنجيلية القس أندريه زكي كتاب الإنجيل اليوم الطائفة الإنجيلية الفرنسي أنطوان نوي الانجيلية

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