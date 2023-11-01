خبير: القطاع السكنى الأعلى طلبًا فى سوق العقارات

أكد ساهر مجدي الخبير العقاري، أن القطاع السكني خلال الفترة الأخيرة احتل المركز الأول، وتربع على عرش الطلب في السوق العقاري يليه الإداري والتجاري، موضحا أن ذلك يرجع لعدة عوامل أهمها تعامل الشعب المصري مع السكني على أنه من أساسيات الحياة والمعيشة، نظرا للزيادة المستمرة في التعداد السكاني، مشيدا بتعاون الدولة مع شركات التطوير العقاري في توفير احتياجات كافة العملاء.



وقال إن هناك طلبا على الإداري أيضا لكبر حجم السوق، الذي يشهد توسعا في إقامة الكثير من الشركات الجديدة، بالإضافة إلى تطور الشركات القائمة بالفعل، مشيرا إلى أن هناك إقبالا من العملاء وراغبي إقامة المشروعات الخاصة على التجاري، ولكن يظل السكني هو الأكثر طلبا.



وذكر مجدي أن القطاع العقاري متماسك وأثبت قدرته الفعلية في مواجهة كافة التحديات والأزمات الاقتصادية خلال الفترة السابقة، خاصة بعد تغير سعر الصرف، الذي أدى بدوره إلى زيادة أسعار مواد البناء مثل الحديد والأسمنت، متوقعا عدم تأثر مبيعات القطاع العقاري خلال الفترة القادمة، لأن الاستثمار في العقار من أكثر الإستثمارات الآمنة في مصر.



وأشار مجدي في مداخلة هاتفية لبرنامج "إلي بنى مصر " مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على "راديو مصر "، إلى أن مصر شهدت خلال فترة الـ ١٥ سنة الأخيرة أزمات كبيرة، ولكن الطلب على الشراء لم يتأثر إطلاقا، موضحا أنه قد يقل قليلا خلال الفترة القادمة نظرا لارتفاع الأسعار، ولكن سيظل الطلب على الشراء مستمرا ولن يتأثر بشكل كبير، لطبيعة الشعب المصري الاستهلاكية وقوة القطاع العقاري المصري.



وأشار إلى أن شركات التطوير العقاري أصبح لديها الوعي الكامل بأهمية التحوط وأهمية دراسة وضع السوق العقاري، وذلك بعد تحرير سعر الصرف وما ترتب عليه من زيادة الدولار مقابل الجنيه، مؤكدا على أنه إذا حدثت زيادة جديدة في سعر الدولار مرة أخرى، فإن الشركات قادرة على تغطية هذه الزيادة في التسعير، ووضع سعر مناسب للعميل دون الإضرار بالشركة، ليتسنى لها إستكمال المشروعات وتسليم العملاء في الميعاد المحدد.



ونصح مجدي العملاء بضرورة توخي الحذر في إختيار الشركة عند شراء وحدتهم العقارية، وذلك للحفاظ على أموالهم وضمان استثماراتهم، مشددا على ضرورة إختيار شركة لها سابقة أعمال وسمعة طيبة في السوق العقاري، مشيرا إلى ضرورة اهتمام الشركات العقارية أيضا بدعم ثقة عملائها لجذب المزيد من العملاء والمستثمرين.



ولفت إلى أهمية المعارض الخارجية في الترويج وتسويق المنتجات المصرية، موضحا أن المعارض الخارجية تعتبر همزة الوصل بين الشركات المصرية والعملاء في الخارج سواء من الأجانب أو المصريين بالخارج، مؤكدا على أنها توفر فرصة كبيرة للوقوف على حجم الأعمال وتطور الشركات، بالإضافة إلى عرض مختلف أنشطة السوق العقاري المصري، كما تساعد في جذب المزيد من العملاء والاستثمارات الأجنبية.

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