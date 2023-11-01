الخميس 02 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

العميل صفر نمبر 1، البوكس أوفيس الأسبوعي لأقوى 10 أفلام عربية وعالمية بمصر

افلام.فيتو
افلام.فيتو

تشهد دور العرض هذا العام منافسة بين عدد كبير من الأفلام المصرية التي تتباين ما بين الأكشن والكوميدي والرومانسي، بالإضافة إلى عدد من الأفلام العالمية.

البوكس أوفيس الأسبوعي

وخلال السطور التالية تستعرض (فيتو) البوكس أوفيس المصري وما جناه هذا التنافس من أرقام:

 

إيرادات الأفلام حتى أمس الثلاثاء

1- فيلم العميل صفر حقق 40 مليون جنيه (11 أسبوع عرض)

2- فيلم وش في وش حقق 33 مليون جنيه (11 أسبوع عرض)

3- فيلم فوي فوي فوي حقق 28 مليون جنيه (7 أسابيع عرض)

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4- فيلم The Nun 2 حقق 20 مليونا و300 ألف جنيه (8 أسابيع عرض)

5- فيلم حسن المصري حقق 4 ملايين و500 ألف جنيه (4 أسابيع عرض)

6 - فيلم Saw X حقق 3 مليون و400 ألف جنيه (4 أسابيع عرض)

7- فيلم Killers Of the flower moon حقق 3 ملايين و200 ألف جنيه ( أسبوعان عرض)

8- فيلم The Exorcist:Believer حقق 2 مليون و900 ألف جنيه (3 أسابيع عرض)

9- فيلم الخميس الجاي حقق 2 مليون جنيه (أسبوعان عرض)

10- فيلم وداعا جوليا حقق 850 ألف جنيه (أول أسبوع عرض)
 

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