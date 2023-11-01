الرقص الحديث تعرض عشم ابليس على مسرح الجمهورية

تقدم فرقة الرقص المسرحي الحديث عرض " عشم ابليس" تصميم وإخراج مناضل عنتر وذلك فى الثامنة مساء الجمعة والسبت 3، 4 نوفمبر على مسرح الجمهورية.

تدور فكرة العرض حول التاريخ الإنساني وما يضمه من أفكار متداخلة تتصارع بين الخير والشر وشخصيات متنوعة جاءت إلى العالم ورحلت عنه ويحاول الباحث في آثارها للوصول إلى الجانب الإنساني واكتشاف الضعف الخفي بداخله الذي يغلب العاطفة على صوت العقل فى كثير من الأحيان وذلك في مشاهد يحمل كل منها اسما مختلفا.

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يشار إلى أن فرقة الرقص المسرحى الحديث تأسست عام 1993 ويديرها حاليا المخرج والمصمم وليد عونى وتعتبر هي الأولى من نوعها في الوطن العربي، أحرزت نجاحا كبيرا من خلال تناولها مواضيع متخصصة في الفنون والحضارة المصرية والعربية وقدمت أكثر من 26 عرضًا فنيًا، شاركت في الكثير من المهرجانات العالمية كما قدمت عروضها فى معظم الدول الأوربية والولايات المتحدة والصين وكوريا والبلاد العربية وحصلت على جائزة أفضل استعراض فى المهرجان القومى للمسرح عن عرض الفيل الازرق عام 2015.

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