الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ سوهاج يستقبل وفد برنامج الأغذية العالمي

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، وفد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، برئاسة روسيلا فانيللي،  نائب مدير مكتب مصر لبرنامج الأغذية العالمي، وبحضور أماني جمال الدين مدير البرامج لبرنامج الأغذية العالمي، وعماد عبد الله مدير المشروع، وذلك لمناقشة عدد من أنشطة البرنامج بسوهاج، بحضور محمد محي المنسق المحلي للبرنامج بسوهاج، وسامح سامي مهندس المشروعات بالبرنامج، ووكلاء وزارات "التربية والتعليم، والزراعة، والتموين" بسوهاج. 
 

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ورحب المحافظ بوفد برنامج الأغذية العالمي على أرض سوهاج، مؤكدا على تقديم المحافظة لكافة أوجه الدعم اللازم للبرنامج، وأن سوهاج تفتح أبوابها لمثل تلك المبادرات الداعمة للمحافظة وأبنائها، لافتا إلى أن الدولة المصرية ضخت استثمارات ضخمة بمحافظة سوهاج لتنمية الريف وبناء الانسان، من خلال العديد من المبادرات الرئاسية، ومشروعات مبادرة " حياة كريمة "، فضلا عن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر. 
 

 


ومن جانبه وجه الوفد الشكر لمحافظ سوهاج على حسن الاستقبال والدعم المقدم من المحافظة، وأوضحت " مدير البرامج " أن لقاء اليوم يأتي تمهيدا لزيارة المحافظة يوم الأحد القادم بمرافقة الوفد الألماني الشريك في المبادرة، مشيرة إلى أن زيارة اليوم تتضمن تفقد فصل التعليم المجتمعي بقرية كوم بدر بمركز طهطا، وزيارة تجميعات مبادرة " توحيد حيازات القمح "، بالإضافة إلى تفقد أعمال تطوير المسقى، وزيارة الجمعية الأهلية الشريكة، فضلا عن لقاء مستفيدي ومستفيدات الأنشطة المنفذة، وتختتم الزيارة بتفقد مطحن أولاد نصير. 

كما ناقش اللقاء فرص التعاون بين المحافظة وبرنامج الأغذية العالمي، من خلال الاهتمام بالتغذية المدرسية، والمطاحن، والعمل على دعم صغار المزارعين، والمدارس المجتمعية من خلال تطوير وإدخال التكنولوجيا الحديثة بها، وتقديم الدعم والحافز المادي للعائلات لمنع تسرب الأبناء من التعليم.

يذكر أن برنامج الأغذية العالمي يعمل بسوهاج منذ عام 2019، بدء ببرنامج " دعم صغار المزارعين"، وتجميع الحيازات، والعمل على دعم أنظمة الري بالتنقيط والطاقة الشمسية في الزراعة، وهو برنامج تموله الحكومة الألمانية.

 

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