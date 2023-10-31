الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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حوادث

ضبط سيارة تحمل 29 حمارًا مذبوحًا في سوهاج (صور)

جانب من الحمير المضبوطة
جانب من الحمير المضبوطة فيتو

تمكن ضباط مباحث دارالسلام بمحافظة سوهاج، بالاشتراك مع التموين والطب البيطرى من ضبط سيارة نصف نقل محملة 46 حمارا من بينها 29 حمارا مذبوحا داخل السيارة والباقى 17 حية.

كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج تلقت بلاغا من مركز شرطة دارالسلام تفيد بورد معلومات عن وجود سيارة قادمة من نجع حمادى بمحافظة قنا متجهة إلى محافظة سوهاج محملة بـ 46 حمارا بها 29 حمارا مذبوحا و17 حمارا حية داخل السيارة، وتم ضبط السيارة على الطريق السريع الشرقى بمدخل دارالسلام، و التحفظ على السيارة والمتهمين فى مركز شرطة دارالسلام. 

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وجارٍ تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتولى التحقيق فى الواقعة.

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