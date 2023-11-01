الخارجية تعقد جلسة إحاطة عاجلة للسفراء الأجانب فى مصر بشأن معبر رفح ( صور)

بدأ بمقر وزارة الخارجية فى القاهرة اليوم جلسة إحاطة لسفراء الدول الأجنبية بشأن الترتيبات الخاصة بمعبر رفح.

وعقد جلسة الإحاطة إسماعيل خيرت، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج.

وجاءت الجلسة لإحاطة سفارات الدول الأجنبية بشأن الترتيبات الخاصة بمعبر رفح.

وحضر الجلسة عدد كبير من السفراء الأجانب فى مصر والصحفيين المعتمدين لدى وزارة الخارجية بمشاركة (فيتو )



جدير بالذكر بدأت سيارات إسعاف مصرية، الأربعاء، الدخول إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح لنقل جرحى فلسطينيين من غزة إلى مستشفيات شمال سيناء بحسب وسائل إعلام عربية. وقالت مصادر طبية وأمنية مصرية ومسؤول حدودي فلسطيني، الثلاثاء، إن معبر رفح الحدودي سيفتح الأربعاء أمام عدد من الفلسطينيين الذين أصيبوا في قطاع غزة لاستكمال علاجهم في المستشفيات المصرية.

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فتح المعبر البري

وصرّح مدير إعلام معبر رفح من الجانب الفلسطيني وائل أبو عمر، أن "المعبر البري سيفتح الأربعاء، لمغادرة عددٍ من الجرحى لاستكمال علاجهم بالمستشفيات المصرية".

وقال مسؤول طبي بمدينة العريش: "ستتواجد فرق طبية، الأربعاء، عند معبر رفح لفحص الحالات القادمة من غزة فور وصولها، وتحديد المستشفيات التي سيتوجه إليها الجرحى". وأكد ذلك مسؤول أمني عند المعبر.