الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رياضة

3 عرب في قائمة المرشحين لأفضل مدرب بأفريقيا

وليد الركراكي، فيتو
وليد الركراكي، فيتو

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الأربعاء، عن قائمة تضم 10 مدربين، يتنافسون على جائزة الأفضل في القارة السمراء.

ويسلم كاف في احتفالية ضخمة بمدينة مراكش المغربية، جوائز العام للأفضل في أفريقيا، يوم 11 ديسمبر المقبل.

3 مدربين عرب في القائمة 

وتصدر وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب قائمة الترشيحات لأفضل مدرب، بعدما قاد أسود الأطلس لاحتلال المركز الرابع ببطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وتضم القائمة مدربين عربيين آخرين، هما الجزائري عبد الحق بن شيخة المدير الفني السابق لفريق اتحاد العاصمة الجزائري، الفائز بلقبي الكونفدرالية والسوبر الأفريقي، والقمري أمير عبدو المدير الفني لمنتخب موريتانيا.

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ويتواجد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي في قائمة المرشحين، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا.

وتشمل القائمة أيضا 6 مدربين آخرين، هم جوان أوبيانج مدرب غينيا الاستوائية وتوم سايفينت مدرب جامبيا وباسيرو كانيدي مدرب غينيا بيساو وشيكوينهو كوندي مدرب موزمبيق وبابي تياو مدرب منتخب السنغال للمحليين، بجانب أليو سيسيه مدرب منتخب السنغال الأول.

قائمة المرشحين لأفضل لاعب داخل أفريقيا 

زين الدين بلعيد وأمين محيوس وأسامة بنبوت من الجزائر، فيستون ماييلي وماكابي ليليبو من الكونغو الديمقراطية، حسين الشحات ومحمود كهربا ومحمد عبد المنعم ومحمد الشناوي ومصطفى فتحي من مصر، ديارا من مالي، يحيى عطية الله ويحيى جبران ويوسف المطيع من المغرب.

وبيتر شالوليلي من نامبيا، بيرسي تاو ورانجا شيفافيرو ورونوين ويليامز من جنوب أفريقيا، علي معلول ومحمد علي بن رمضان من تونس.

وتقام حفل جوائز الأفضل لعام 2023، يوم 11 ديسمبر المقبل في مدينة مراكش بالمغرب.

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كاف الاتحاد الافريقي لكرة القدم وليد الركراكي عبدالحق بن شيخة أمير عبدو كولر

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