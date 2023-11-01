4 عرب في قائمة المرشحين لأفضل حارس مرمى بأفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الأربعاء، عن 10 مرشحين لجائزة أفضل حارس في القارة السمراء خلال العام الجاري 2023.

4 حراس عرب في القائمة

وتصدر القائمة، ياسين بونو حارس منتخب المغرب والهلال السعودي حاليا وإشبيلية الإسباني سابقا، بعدما توهج وساهم في حصول منتخب بلاده على المركز الرابع بمونديال قطر 2022، فضلا عن التتويج بلقب الدوري الأوروبي رفقة إشبيلية.

ويواجه ياسين بونو منافسة من الكاميروني أندريه أونانا حارس مانشستر يونايتد الحالي وإنتر ميلان السابق، والسنغالي إدواردو ميندي حارس أهلي جدة الحالي وتشيلسي الإنجليزي السابق.

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وتضم القائمة أيضا محمد الشناوي حارس النادي الأهلي ومنتخب مصر، وأسامة بنبوت حارس منتخب الجزائر وفريق اتحاد العاصمة.

وتواجد أيضا حارس الوداد المغربي يوسف المطيع، ورونوين ويليامز حارس منتخب جنوب أفريقيا وصن داونز، بجانب دجيجيه ديارا حارس منتخب مالي وفريق يانج أفريكانز التنزاني.

ويظهر أيضا اسم السنغالي بيب مامادو سي، الذي قاد منتخب المحليين للتتويج بكأس الأمم الأفريقية، وينشط حاليا في فريق سيرينج البلجيكي، بجانب لاندينج بادجي حارس مرمى منتخب الشباب السنغالي وأم صلال القطري.

ويتم تسليم جوائز الأفضل في أفريقيا، باحتفالية ضخمة في مدينة مراكش المغربية، يوم 11 ديسمبر المقبل.