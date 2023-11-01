نائبة: الموقف العربى محرج في القضية الفلسطينية

غزة اليوم، قالت الكاتبة الصحفية فريدة النقاش عضو مجلس الشيوخ والقيادية بحزب التجمع، إن الموقف العربي فيما يحدث فى قطاع غزة محرج ومخز.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ فى تصريح لـ"فيتو"، إلى أنه من المفترض أن يحدث موقف عربي قوي موحد لمناصرة الفلسطينيين فى ظل الاعتداءات الإسرائيلية والمجازر التى ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين.

العدوان على قطاع غزة

غزة اليوم، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، غارات جوية على قطاع غزة، صنعت حزاما ناريا شرق خان يونس بمنطقتي الزنة والقرارة، واستهدفت منزلين في مناطق متفرقة، ما أدى إلى ارتقاء أكثر من 12 شهيدا وعشرات الجرح.

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قوات الاحتلال تضرم حزاما ناريا في غزة

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن عشرات الشهداء سقطوا في القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وذلك مع بدء العد التنازلي لتوقف المولدات الرئيسية في مستشفيات بالقطاع، وذلك بسبب قرب نفاد الوقود.

وانقطعت كافة خدمات الاتصالات والإنترنت بالكامل مع قطاع غزة، منذ فجر اليوم الأربعاء، على غرار انقطاع كافة خدمات الاتصالات والإنترنت يوم الجمعة الماضي.

استشهد شاب فلسطيني خلال التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أُمِّر في مدينة الخليل، وارتقاء شهيد آخر من ذوي الاحتياجات الخاصة في طولكرم، مؤكدةً اقتحام قوات الاحتلال بلدة بني نعيم شمالي المدينة، الواقعة جنوبي الضفة الغربية.

غزة، وأفادت وسائل إعلام فلسطينية أن تعزيزات لقوات الاحتلال مدعومة بجرافات عسكرية اقتحمت جنين، وسط تصدٍّ المقاومين للاقتحام وسماع أصوات اشتباكات بين حينٍ وآخر.

وأعلنت كتائب شهداء الأقصى تمكن مجاهديها من تفجير عددٍ من العبوات الناسفة في آليات الاحتلال في محيط حارة الدمج في جنين.

واستهدف المقاومون في جنين قوات الاحتلال الإسرائيلي التي حاولت اقتحام المدينة بالقنابل محلية الصنع.

العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية

وفي شمالي الضفة الغربية أيضًا، أفادت وسائل إعلامٍ محلية فلسطينية أن مقاومين أطلقوا النار باتجاه قواتٍ إسرائيلية تواجدت في شارع "نابلس" في مدينة طولكرم، أثناء محاولتها اقتحام المدينة.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية أنباءً أفادت بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر مالك عبيد بعد مداهمة منزله في بلدة فرعون جنوبي مدينة طولكرم، مؤكّدةً وقوع إصابةٍ خطيرة برصاص الاحتلال خلال الاشتباكات المندلعة في المدينة.