الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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محافظات

رئيس مياه الأقصر يجتمع مع مسئولي الصحة ومعامل الجودة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

اجتمع العميد أ.ح مهندس سالم أحمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر مع الدكتور  محمد النوبى مدير إدارة الطب الوقائى بمديرية صحة الأقصر، وطه فهمى كبير مراقبى الصحه ورئيس قطاع المعامل وضبط الجودة ومدير عام المعامل بالشركة وذلك بشأن التعاون المشترك بين مسئولى الإدارة الصحية بمحافظة الأقصر ومسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر من المعامل وضبط الجوده وآليات العمل المشترك فى الفترة القادمة التى تتلخص فى مطابقة العينات للمواصفات القياسية وقرار وزير الصحة رقم 458 لسنة 2007 والكود المصرى وذلك تحقيقًا لمبدأ كوب ماء نظيف لكل مواطن.

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توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء وحدات الترشيح الطبيعي

ووقع العميد أ.ح مهندس سالم أحمد السيد رئبس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر بروتوكول تعاون لإنشاء وحدات ترشيح طبيعي ضمن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشريةوذلك بحضور الدكتور أحمد الضرغامى والمهندسة باريهان سليمان مسئولى برنامج الأمم المتحده للمستوطنات البشرية بمصر.

يهدف البروتوكول لإنشاء وحادات ترشيح طبيعى بمحطة مياه الشرب بالصعايده مما يؤدى لتحسين خدمة مياه الشرب بالمنطقة.

تاريخ شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر

نتيجة لإحساس الدولة بالضرورة الكبيرة لإعادة هيكلة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بمــا يكفل إنجاز الأهداف الإستراتيجية المرجو تنفيذها لصالح المواطن المصري؛ رأت الدولة إنشاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وذلك بقرارات جمهورية في عام 2004.

وتأسست الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالقرار الجمهورى رقم 135 لسنة 2004 بإنشاء شر٢٢٠ كة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحي شركاتها التابعة وتكون لها الشخصية الإعتبارية وتخضع لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية.

وبمقتضى الفقرة الثالثة من القرار الجمهورى المشار اليه تم تحويل الهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام لمياه الشرب والصرف الصحى شركات تابعة للشركة القابضة خاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ليصبح عدد الشركات التابعه 25 شركة تابعه تخدم 27 محافظة.

وتم إنشاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر بقرار السيد المهندس وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية برقم 392 لسنة 2007 بالتحول المباشر من الوحدات المحلية لنظام الشركات.

 

 

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