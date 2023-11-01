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رياضة الأقصر تنفذ خطة أندية السكان بمركز شباب الزمامي

رياضة الأقصر تنفذ
رياضة الأقصر تنفذ خطة أندية السكان بمركز شباب الزمامي، فيتو

نفذت إدارة تمكين الشباب بمديرية الشباب والرياضه بالاقصر خطة أندية السكان عن شهراكتوبر ٢٠٢٣بعقد ( جلسه فيلم) بمركز شباب "الزمامى"  بإدارة شباب"القرنه"  بحضوراعضاء اندية السكان من مراكز الشباب، وذلك في اطار الجهود التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة في اطار منظومة العمل داخل مراكز الشباب لكونها مراكز خدمة مجتمعية.

جاء ذلك تحت رعاية  الدكتور  أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر والدكتورة منال جمال رئيس الاداره المركزيه لتمكين الشباب والدكتورة  جيهان رشوان مدير الاداره العامه لريادة الأعمال والمشروعات الناشئه وصلاح محمد رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

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يأتي  ذلك فى إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة اتجاه وصندوق الأمم المتحدة للسكان(UNFPA )   لتنفيذ تدريبات  وانشطه وبرامج بداخل مراكز الشباب التى بها مقرات أندية السكانوذلك تحت اشراف الدكتور  ياسر السنوسى وكيل المديرية للشباب وجيهان عبد اللطيف مدير إدارة المشروعات وتدريب الشباب بالمديرية  وفريق عمل الاداره واحمد  فراج مدير إدارة شباب القرنه. 

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