الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

عرض "لكنها ابتسمت" ليلتين على مسرح معهد الفنون المسرحية، اعرف الموعد

مسرحية لكنها ابتسمت،
مسرحية لكنها ابتسمت، فيتو

يستعد فريق العرض المسرحي "لكنها ابتسمت" لتقديم ليلتين ضمن فعاليات البرنامج الفني الذي ينظمه المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون بالهرم خلال الفترة الحالية. 

مسرحية لكنها ابتسمت 

ويقدم العرض في تمام السابعة والنصف من مساء غدا الخميس وبعد غد الجمعة الموافقين 2 و3 نوفمبر الجاري، وذلك على خشبة مسرح علي فهمي بالمعهد. 

ومسرحية "لكنها ابتسمت" بطولة محمود متولي، نرڤانا الخطيب، يوسف رزق، دينا السواح، حسين عبده، لمياء الحناوي، تأليف إبراهيم هيكل، تنفيذ أسامة القزاز وأحمد صفوت، ومن إخراج يوسف رزق. 

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رئيس أكاديمية الفنون 

وكانت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون شهدت العرض المسرحي "البندقية"، والذي قدم على مدار يومين متتاليين على مسرح علي فهمي بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

وأعربت الدكتورة غادة جبارة عن سعادتها وفخرها بمشاركة أكاديمية الفنون في احتفالات حرب أكتوبر المجيدة التي استمرت طوال شهر أكتوبر، مشيرة إلى أن هذه الفعاليات تعمل على ترسيخ معاني الصمود والدفاع عن الوطن وتنمية قيم الانتماء عند الأجيال الجديدة.

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رئيس أكاديمية الفنون تشهد عرض "البندقية"، وتؤكد: يرسخ معاني الصمود وقيم الانتماء

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أكاديمية الفنون تحتفل بانتصارات أكتوبر المجيدة

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