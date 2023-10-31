علاء ميهوب: الفوز على البنك الأهلي جاء في توقيت هام

أكد علاء ميهوب مدير الكرة بنادي مودرن فيوتشر أن الفوز على البنك الأهلي جاء في توقيت هام، بعد الهزيمة أمام بيراميدز وتجنب الدخول في دوامة الهزائم.

وتابع ميهوب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90" على قناة النهار: "المنظومة في مودرن فيوتشر تسير على الطريق الصحيح، وهدفنا الاستمرار في انطلاقتنا بالدوري، وتحقيق أبعد ما هو من المركز الرابع".

وأضاف علاء ميهوب: "تحدثت مع اللاعبين خلال الساعات الماضية، عن ضرورة الفوز أمام البنك الأهلي، ونسيان الهزيمة أمام بيراميدز ولا نرغب في دخول سلسلة النتائج السلبية".

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واستطرد: "مواجهة البنك الأهلي كانت عنق الزجاجة خاصةً أنه لم يحقق أي فوز حتى الآن وقد يكون انطلاقته على حسابنا، وكان الحديث مع اللاعبين على ضرورة فرض الشخصية داخل الملعب، وأسعدني إصرار اللاعبين على العودة بعد التأخر في النتيجة، رغم الغيابات التي نعاني منها".

وقال مدير الكرة: "تواجدت داخل الأهلي فترات كبيرة وسنوات طويلة، وتعودت على الانتصارات فقط وثقافتي الفوز والتعادل بالنسبة لي خسارة، والأجواء داخل مودرن فيوتشر تساعدني على تطبيق السياسة بنجاح".

وغاب عمر كمال عبد الواحد، لاعب فريق مودرن فيوتشر، عن مباراة البنك الأهلي بالدوري للإصابة.



ويعاني عمر كمال عبد الواحد من إجهاد بالعضلات الأمامية، حيث أوصى الدكتور وليد عبد الرحمن، طبيب الفريق، بإراحته وعدم مشاركته خلال مباراة اليوم لعدم تفاقم الإصابة.

فيوتشر والبنك الأهلي

حقق فريق مودرن فيوتشر الفوز على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الخامسة من بطولة الدوري على ملعب ستاد القاهرة.

تقدم البنك الأهلي في الدقيقة الرابعة عن طريق سعيدو سيمبوري.

وتعادل مودرن فيوتشر عن طريق أيمن صفاقسي في الدقيقة 42.

وتقدم مودرن فيوتشر بالهدف الثاني عن طريق علي الفيل في الدقيقة 87.

ترتيب البنك الأهلي وفيوتشر

ويقبع البنك الأهلي في المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري بلا نقاط، فيما يحتل فيوتشر المركز الثاني برصيد 12 نقاط.

إصابات فيوتشر

وتعرض فريق مودرن فيوتشر إلى العديد من الإصابات في صفوف فريقه خلال المرحلة الحالية من العناصر الأساسية وهم ناصر ماهر صانع العاب الفريق بسبب الإصابة على مستوى الأنكل بينما يخضع أحمد عاطف مهاجم الفريق للتأهيل حاليًّا بسبب آلام بالظهر والكاميرونى جوناثان بسبب الإصابة التي تعرض لها منذ فترة كبيرة على مستوى الركبة.

بينما عاد على الفيل مدافع فريق مودرن فيوتشر للمشاركة فى التدريبات الجماعية وظهر بشكل قوى عقب تماثله للشفاء من الإصابة التي لحقت به الفترة الماضية وحرمته من عدة تدريبات وغاب على الفيل عن مباريات فريق مودرن فيوتشر الأخيرة بداعي الإصابة على مستوى القدم وخضع لبرنامج علاجى تحت إشراف طبيب الفريق.