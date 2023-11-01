غياب لاعبي الزمالك عن قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في إفريقيا

شهدت قوائم المرشحين لحصد جوائز الأفضل في إفريقيا خلال العام الحالي 2023، والتي أعلنها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، اليوم الأربعاء، غياب لاعبي الزمالك.

وجاء غياب لاعبي الزمالك عن قوائم الأفضل في أفريقيا، نظرا لخروج الفريق مبكرا من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، في النسخة الماضية، ولم يقدم أي لاعب من الأبيض ما يؤهله للتواجد في القوائم بناءا على نتائج فريقه.

نجوم الأهلي وبيراميدز في القوائم

وتواجد نجوم من النادي الأهلي ونادي بيراميدز في قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في أفريقيا.

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كما تواجد مصطفى فتحي وفيستون ماييلي نجمي فريق بيراميدز في قائمة اللاعبين المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب داخل القارة الأفريقية.

كما تواجد رباعي النادي الأهلي، محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمود كهربا وحسين الشحات، في قائمة اللاعبين المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب داخل القارة الأفريقية.

وضمت قائمة أفضل لاعب في أفريقيا بصفة عامة، تواجد رباعي النادي الأهلي، محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمود كهربا والجنوب أفريقي بيرسي تاو، بالإضافة إلى فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز.

يذكر أن الكونغولي فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز، تواجد في قوائم الكاف، بناءا على ما قدمه في الموسم الماضي مع فريقه يانج أفريكانز التنزاني في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، والذي حصد جائزة هداف البطولة وقاد فريقه للنهائي لكنه خسر أمام اتحاد الجزائر.

كما تألق ماييلي مع منتخب الكونغو الديمقراطية في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، ونجح في تسجيل هدفين.

موعد حفل جوائز الأفضل في أفريقيا

وحدد الكاف يوم 11 ديسمبر المقبل موعدا لحفل الأفضل في أفريقيا لهذا العام الذي سيقام في المغرب.

وامتدت فترة مراجعة الجوائز للفترة من سبتمبر 2022 وحتى يونيو 2023، قبل أن يعلن الكاف قوائم المرشحين.