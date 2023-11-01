الحوثيون ينشرون فيديو لعملية إطلاق صواريخ بالستية باتجاه إسرائيل

غزة اليوم، نشر الحوثيون اليوم الأربعاء، مقطع فيدو يوثق عملية إطلاق دفعة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة من اليمن باتجاه إسرائيل، لمشاهدة الفيديو من هنااااا.



جيش الاحتلال يعترض طائرات حوثية

وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن اعتراض "جسم طائر مشبوه" فوق البحر الأحمر قبل أن يدخل الأجواء الإسرائيلية، وذلك في ظل استمرار الهجوم على غزة.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانا على حسابه الرسمي على منصة "إكس" قال فيه: "اعترضت منظومة الدفاع الجوي التابعة للجيش، قبل قليل، تهديدا جويا في منطقة البحر الأحمر، جنوب مدينة إيلات".

وأضاف جيش الاحتلال في بيانه:" لم يشكل الجسم الذي تم اعتراضه أي تهديد على المدنيين، ولم يتم رصد أي عملية تسلل إلى الأراضي الإسرائيلية".

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات قالوا إنها للاعتراض الذي تحدثت عنه إسرائيل فوق إيلات.

وفي السياق ذاته ذكرت وسائل إعلام عبرية أن انفجارات متتالية هزت مدينة إيلات على ساحل البحر الأحمر نتيجة اعتراض صواريخ يرجح أنها قادمة من اليمن.

ووصفت وسائل إعلام صواريخ الاعتراض المضادة بالكبيرة وهي ليست قبة حديدية أو ما يشابهها.

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ورجحت أن تكون صواريخ الاعتراض من منظومة "حيتس" أو نظام آخر على الطراز نفسه، ما يؤشر إن الصورايخ الذي تم اعتراضها "على الأغلب من اليمن".

إطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ الباليستية

وأعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، يوم الثلاثاء، إطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ الباليستية وعدد كبير من الطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل، تضمنا مع غزة.

وقال المتحدث العسكري يحيى سريع في بيان إن هذه العملية هي الثالثة "نصرة لإخواننا في فلسطين ومستمرون في تنفيذ المزيد من الضربات النوعية".

وأرسل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء سفن حربية إلى البحر الأحمر، وذلك بعد دفعات الصواريخ التي أطلقها الحوثيون باتجاه إيلات.