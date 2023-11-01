أكدت مصادر طبية بمعبر رفح البري عن وصول 5 مصابين فلسطينيين للمعبر و5 مرافقين لهم تمهيدا لنقلهم إلى المستشفيات المصرية للعلاج داخلها وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.



وصول 5 مصابين فلسطينيين لمعبر رفح البري تمهيدا لنقلهم للعلاج في المستشفيات المصرية

واصطفت 40 سيارة إسعاف داخل معبر رفح البري لاستقبال المصابين الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.



الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة

وكانت مصر جهزت مستشفى ميدانيًا بالقرب من معبر رفح لتقديم الخدمات الطبية للمصابين في هجمات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

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وقالت مصادر طبية وأمنية مصرية ومسؤول حدودي فلسطيني، معبر رفح الحدودي سيفتح اليوم الأربعاء أمام عدد من الفلسطينيين الذين أصيبوا في قطاع غزة لاستكمال علاجهم في المستشفيات المصرية.