5 لاعبين مصريين مرشحون لجائزة الأفضل داخل إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم - كاف، اليوم الأربعاء، عن قائمة اللاعبين المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب داخل القارة.

وضمت القائمة 5 لاعبين مصريين منهم رباعي الأهلي، محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وحسين الشحات ومحمود كهربا، ولاعب بيراميدز مصطفى فتحي.

وحدد الكاف يوم 11 ديسمبر المقبل موعدا لحفل الأفضل في أفريقيا لهذا العام الذي سيقام في المغرب.

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وتمتد فترة مراجعة الجوائز للفترة من سبتمبر 2022 وحتى يونيو 2023، على أن يتم تحديد المدينة التي تستضيف الحفل في وقت لاحق.

كما سيتم أيضا خلال الحفل الإعلان عن جائزة أفضل لاعب في الأندية الإفريقية، وأفضل لاعب شاب وأفضل لاعبة وأفضل ناد وأفضل منتخب.

وسيتم الكشف عن جائزة أفضل مدرب وأفضل هدف وأفضل لاعبة في أندية إفريقيا.

وفاز ساديو ماني نجم منتخب السنغال وبايرن ميونيخ بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا للموسم الماضي.