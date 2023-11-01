الأربعاء 01 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
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محافظات

معرض ومجسمات معركة نصر أكتوبر في احتفال التربية والتعليم بالإسكندرية

أرض معركة اكتوبر،
أرض معركة اكتوبر، فيتو

شهد احتفال 50 سنة نصر الذي تنظمه مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية برئاسة الدكتور عربي أبوزيد، معرضا للوحات الفنية الخاصة بنصر اكتوبر بالإضافة إلي المجسمات الخاصة بيوم المعركة ومجلات الحائط المدرسية.

كما تصدر المعرض صورة للرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام والرئيس عبدالفتاح السيسي والفريق الراحل سعد الدين الشاذلي وغرفة عمليات حرب اكتوبر وصورا لارض المعركة. 

 

و يحضر الاحتفال عدد من أبطال نصر أكتوبر، وقيادات من المنطقة الشمالية العسكريةواعضاء مجلس النواب والشيوخ ومديروا الادارت التعليمية والإعلامين والصحفيين. 

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ويقام احتفال نصر أكتوبر بمدرسة أميرة لطفي ببشاير الخير ٣ بإدارة غرب التعليمية وهو الاحتفال الذي جري تأجيله بسبب حالة الحداد التي اعلنتها الدولة بسبب ضرب مستشفي الاهلي المعمداني بغزة. 

 

 

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