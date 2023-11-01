قادرة على قصف أهداف في العمق الإسرائيلي، أنواع وقدرات الصواريخ والمسيرات التي يمتلكها الحوثيون

الهجوم البري على غزة، بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تعرض تل أبيب لهجوم بطائرة مسيرة أطلقها الحوثيون، وذلك تنفيذا لتهديداتهم بالدخول في الحرب تضامنا مع غزة.



القدرات الصاروخية والطائرات المسيرة التي يمتلكها الحوثيون

وليست هذه هي المرة الأولى التي يطلق فيها الحوثيون صواريخ بالستية وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل، ففي وقت سابق أطلق الحوثيون صواريخ بالستية اعترضتها سفينة حربية أمريكية في البحر الأحمر.



وفي هذا التقرير نسلط الضوء على أهم الصواريخ والطائرات المسيرة التي يمتلكها الحوثيون، وفي هذا السياق ذكر موقع "لونغ وار جورنال" معلومات مفصلة عن الصواريخ التي تستخدمها ميليشيات الحوثي، والتي لديها القدرة على ضرب المدن الإسرائيلية.

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الطائرات والصواريخ التي يمتلكها الحوثيون، فيتو



ومن أبرز هذه الصواريخ:

1- صاروخ بركان-2: وهو صاروخ أرض-أرض إيراني، وجرى نقله إلى الحوثيين. ويتميز برأسه الحربي وبسرعته، كما أنه قادر على قطع مسافة تتراوح بين 600 و800 كيلومتر.

2- صاروخ قاهر-2: هو صاروخ أرض-أرض. يشبه إلى حد ما "إس-75" وهو صاروخ سوفيتي استخدم لأول مرة عام 1957. وبمقدوره الطيران لمسافة 300 كيلومتر.

3- صاروخ بدر-1: هذا صاروخ تم تطويره حديثا. وهو يشبه قليلا فجر3 وفجر-5، وهما من بين أشهر الصواريخ الإيرانية المنتشرة على نطاق واسع.

الطائرات والصواريخ التي يمتلكها الحوثيون، فيتو

كما أوردت تقارير إعلامية أسماء صواريخ أخرى تمتلكها الحوثيين، وهي: صاروخ سكود بي - صاروخ توشكا - صاروخ قاهر 1 - صاروخ زلزال 3 - صاروخ بركان 1.

ويمتلك الحوثيين عدد كبير من الطائرات المسيرة، إيرانية الصنع والتي لديها القدرة على الوصول إلى إسرائيل، فما هي أهم هذه الطائرات؟

يمكن تقسيم الطائرات المسيرة – بحسب مهامها – إلى ثلاثة أنواع ( طائرات الاستطلاع، طائرات هجومية، طائرات انتحارية ).

أولا: طائرات الرصد والاستطلاع التي يمتلكه الحوثيون

أعلن عنها الحوثيون رسميا في فبراير 2017، ومن بين أهم أنواعها ( الهدهد ا، راصد، رقيب).

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الطائرة هدهد 1: يبلغ طول البدن 150 سم، وجناح بطول 190 سم، وبزمن تحليق جوي 90 دقيقة، بمدى 30 كيلو متر تتمتع بصغر مقطعها الراداري ما يصعب من عملية اكتشافها. صغر كمية الإشعاع الحراري، ما يقلل من احتمالية إصابتها بالصواريخ الموجهة بالأشعة تحت الحمراء.

الطائرات والصواريخ التي يمتلكها الحوثيون، فيتو



الطائرة رقيب: يبلغ طولها 100 سم، ذات جناح بطول 140سم وبزمن تحليق 90 دقيقة وبمدى 15 كم. تتمتع بنظام دقيق للرصد والتعقب باستخدام الليزر وذات تقنيات تصوير متعددة (تصوير نهاري – تصوير حراري) تُستخدم في المناطق الوعرة وتُرافق كتائب المشاة.



الطائرة راصد: يبلغ طولها 100 سم، بجناح طوله 220 سم، بزمن تحليق جوي 120 دقيقة، بمدى يصل إلى 35 كيلو متر. مزودة بأحدث تقنيات التصوير الفوتوغرافي ونظام خاص بالمسح الجغرافي ورسم الخرائط، ذات محرك كهربائي.

الطائرات والصواريخ التي يمتلكها الحوثيون، فيتو



جميع هذه الطائرات صغيرة الحجم تطير على ارتفاعات منخفضة ولا تحتاج إلى مدارج أو محطات تحكم، قصيرة المدى ولا يتم استخدامها في الأعمال العسكرية الهجومية.



و تنحصر مهامها طائرات الاستطلاع التي يمتلكها الحوثيون في أهداف تقنية واستطلاعية. ترصد الأهداف وتُحدد إحداثيات المواقع والتجمعات العسكرية، والمُراقبة اللحظية لميدان المعركة وتصحيح إحداثيات نيران المدفعية.

ثانيا: الطائرات الهجومية التي يمتلكها الحوثيون

الطائرة قاصف 1، والتي يبلغ طولها 250 سم وجناح بطول 300 سم، وبزمن تحليق يقدر بـ 120 دقيقة، بمدى 150 كم. مزودة بنظام ذكي لرصد الهدف، بإمكانها حمل رأس حربي وزنه 30 كيلو جرام.

الطائرات والصواريخ التي يمتلكها الحوثيون، فيتو

الطائرة صماد 1: ذات مهام استطلاعية، مداها يصل إلى 500 كم، تتميز بالقدرة على رصد الأهداف ونقل الصورة مباشرة إلى غرفة العمليات لحظة بلحظة. أبرز عملياتها رصد ميناء نجران ومحطة الشقيق للتحلية.

ثالثا الطائرات الانتحارية التي يمتلكها الحوثيون

وتجدر الإشارة إلى أن الطائرات المسيرة الانتحارية يتم توجيهها لتصطدم بالهدف مباشرة، متفجرة من أعلى إلى أسفل، محتوية على كمية مناسبة من المتفجرات. منها:

ومن ضمن الطائرات الانتحارية الطائرة صماد 2: يصل مداها إلى نحو 1000 كم. أبرز هجماتها استهداف مصفاة شركة ارامكو النفطية.

الطائرات والصواريخ التي يمتلكها الحوثيون، فيتو



الطائرة صماد 3: طائرة هجومية انتحارية، بمدى يصل ما بين 1500 – 1700 كم. نسخة مطورة من ( صماد 1، 2 ) تمتاز بتكنولوجيا متطورة بحيث لا تستطيع المنظومات الدفاعية اكتشافها واعتراضها.. بدأت أولى مهامها في استهداف مطار أبو ظبي 26 مايو 2018

الطائرة قاصف K 2: طائرة انتحارية، جيل متطور من(قاصف 1)، تم الكشف عنها العام الماضي. دشنت أولى وهي طائرة انتحارية لها قدرة على تضليل أنظمة الرادار في التقاطها. تنفجر الطائرة من أعلى إلى أسفل بمسافة 20 مترًا، بمدى مؤثر وقاتل يصل ما بين 80 × 30 مترا وتمتاز بقدرتها على حمل كميات مناسبة من المتفجرات بهدف مضاعفة قوتها التدميرية.

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، الثلاثاء، إطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ الباليستية وعدد كبير من الطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل.



وقال المتحدث العسكري يحيى سريع في بيان بثه التلفزيون إن هذه العملية هي الثالثة "نصرة لإخواننا في فلسطين ومستمرون في تنفيذ المزيد من الضربات النوعية".



وتوعد المتمردون الحوثيون في اليمن، الثلاثاء، بمواصلة إطلاق صواريخ ومسيّرات نحو إسرائيل حتى يتوقف "العدوان" على قطاع غزة، معلنين شن 3 عمليات من هذا النوع منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في 7 أكتوبر.



مخاوف غربية من امتلاك الحوثي للصواريخ الباليستية والمجنحة



امتلاك جماعة الحوثي لمثل هذه الصواريخ – الباليسيتة – والطائرات المسيرة يزيد من مخاوف الحرب فضلا عن مخاوف أمريكية من تهديد قواتها بالشرق الاوسط، خاصة أن الصواريخ الباليستية والمجنحة، تعتبر أسلحة هجومية خارقة تستطيع الوصول إلى أهدافها بسرعة هائلة تجعل عملية اعتراضها غاية الصعوبة.

وتتخذ الصواريخ الباليستية جزء من مسارها خارج الغلاف الجوي قبل أن تتجه نحو الأرض مرة أخرى بسرعة تساوي أضعاف سرعة الصوت، فإن الصواريخ المجنحة تتخذ مسارات متغيرة وتحلق على ارتفاعات منخفضة تجعل عملية اعتراضها في غاية الصعوبة.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وصول زوارق الصواريخ التابعة للبحرية الإسرائيلية إلى منطقة البحر الأحمر، وذلك في أعقاب إطلاق "الحوثيين" مسيرات وصواريخ من اليمن باتجاه إسرائيل.



وقال جيش الإحتلال في بيان مقتضب إنه "وفقا لتقييم الوضع وفي إطار الجهود الدفاعية في المنطقة، وصلت أمس زوارق حربية تابعة للبحرية الإسرائيلية إلى منطقة البحر الأحمر".

وتخشى الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من دخول الحوثيين في الحرب، وذلك من خلال شن هجمات متكررة باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية بعيدة المدى في قصف المدن الإسرائيلية.

ولهذا السبب نشرت الولايات المتحدة الأمريكية منظومات دفاع جوي حديثة من طراز باتريوت وثاد التي لديها القدرة على التصدي للصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.

