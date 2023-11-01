الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رياضة

الأهلى أمام صن داونز، الأحمر يتفوق على بطل جنوب أفريقيا في مباريات الإياب

الأهلى وصن داونز،
الأهلى وصن داونز، فيتو

الأهلى أمام صن داونز، يستضيف ملعب القاهرة الدولي في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره فريق صن داونز الجنوب أفريقي في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الافريقي.

 

الأهلى يتفوق على صن داونز في مباريات الإياب

والتقى الأهلى مع صن داونز 7 مرات في مباريات الإياب حيث فاز في 3 مرات مقابل مرتين لصن داونز وحسم التعادل نتيجة مباراتين.

 

مواجهات الإياب بين الأهلي وصن داونز

1- الأهلي 3-0 صن داونز الجنوب أفريقي إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2001.

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2- الأهلى 2-0 صن داونز الجنوب أفريقي إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2007.

 

3- الأهلي 1-0 صن داونز الجنوب أفريقي إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2019.

 

4- الأهلى 1-1 صن داونز الجنوب أفريقي إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2020

 

5- الأهلى 1-1 صن داونز الجنوب أفريقي إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2021

6- الأهلى 0-1 صن داونز الجنوب أفريقي إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2022

7- الأهلى 2-5 صن داونز الجنوب أفريقي إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2023

الأهلى يسعى إلى تحقيق الفوز على صن داونز

 

ويدخل الفريق الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مباراة اليوم أمام صن داونز بحثا عن تحقيق الفوز بأكثر من هدف لتعويض خسارته في لقاء الذهاب بهدف نظيف وحسم الصعود إلى المباراة النهائية لبطولة الدوري الافريقى التى يتطلع الفريق إلى تحقيقها للمرة الأولى في التاريخ.

 

صن داونز يتطلع إلى الصعود إلى النهائي على حساب الأهلى

 

وعلى الجانب الآخر يدخل فريق صن داونز الجنوب بقيادة مدربه رولانى موكينا بحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية حيث يحتاج إلى التعادل بأى نتيجة للصعود إلى المباراة النهائية لبطولة الدوري الافريقى وذلك بعدما نجح في تحقيق الفوز في لقاء الذهاب بهدف دون رد.

 

سيناريوهات تأهل الأهلي إلى النهائي

 

  • تحقيق الفوز بهدف نظيف ومن ثم الفوز بركلات الترجيح.
  •  
  • تحقيق الفوز بأي نتيجة شرط أن تكون بفارق أكثر من هدف.
  •  
  • في حال استقبال الأهلي هدفا أو أكثر من صن داونز في القاهرة سيحتاج الأهلي للفوز بفارق هدفين للصعود.

 

طاقم تحكيم مباراة الأهلى وصن داونز

 

وكانت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أعلنت عن طاقم تحكيم مباراة  الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي والمقرر لها مساء اليوم الأربعاء في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الأفريقي.

ويقود المباراة الحكم السنغالي عيسى سي والحكم ويعاونه مواطناه جبريل كامارا ونهى بانجورا والحكم الرابع الحاج علاو محمد من تشاد.

وفي تقنية الفار الحكم الجزائري لحلو بن إبراهيم ويعاونه دانييل لاريا من غانا.

الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز

وعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وصن داونز ؛ للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء باستاد القاهرة، في إياب نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي.


أسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي الحارس الطاقم الأصفر، ويرتدي فريق صن داونز طاقما باللون الكحلي بالكامل ويرتدي الحارس الطاقم البرتقالي.


وخلال الاجتماع تم الاتفاق على موعد وصول الفريقين إلى الملعب وانطلاق عمليات الإحماء وكافة الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباراة.

قائمة الأهلي لمباراة صن داونز  

في حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

في خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - أكرم توفيق - محمد هاني - خالد عبد الفتاح.

في خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور - أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - رضا سليم- بيرسي تاو.

في خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا - أنتوني موديست - صلاح محسن.

 

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