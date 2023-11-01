محمد الشناوي ينافس بونو وأونانا على أفضل حارس في أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، قائمة حراس المرمى المرشحين للفوز بجائزة أفضل حارس في القارة السمراء.

ويتنافس محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر مع المغربي الدولي ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي، والكاميروني الدولي أندريه أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن اسم المدرب الفائز بالجائزة يوم 11 ديسمبر المقبل في المغرب.

وحدد الكاف يوم 11 ديسمبر المقبل موعدا لحفل الأفضل في أفريقيا لهذا العام الذي سيقام في المغرب.

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وتمتد فترة مراجعة الجوائز للفترة من سبتمبر 2022 وحتى يونيو 2023 على أن يتم تحديد المدينة التي تستضيف الحفل في وقت لاحق.

كما سيتم أيضا خلال الحفل الإعلان عن جائزة أفضل لاعب في الأندية الإفريقية، وأفضل لاعب شاب وأفضل لاعبة وأفضل ناد وأفضل منتخب.

وسيتم الكشف عن جائزة أفضل مدرب وأفضل هدف وأفضل لاعبة في أندية إفريقيا.

وفاز ساديو ماني نجم منتخب السنغال وبايرن ميونيخ بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا للموسم الماضي.