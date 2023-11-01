مياة أسيوط تهدي مدرسة الثانوية الصناعية بنات بـ 4 ماكينات خياطة لتدريب الطالبات

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن دعمه لمدرسة أسيوط الثانوية الصناعية بنات بحي شرق مدينة أسيوط بعدد 4 ماكينات خياطة لاستخدامها في التدريب العملي للطالبات ودعم امكانات المدرسة موجهًا الشكر لشركة مياه الشرب بأسيوط لمشاركتها المجتمعية ودعمها المدرسة بماكينة خياطة حديثة لمساعدة الطالبات في التدريبات العملية تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024..

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جاء ذلك خلال زيارته لمقر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط بنزلة عبداللاه بحي شرق، والتي التقى فيها المهندس علي الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد والدكتور مصطفى محمود مدير اقليم وسط الصعيد بهيئة الإسعاف المصرية والمهندسة أمل جميل مدير عام العلاقات العامة والمتابعة بشركة مياه الشرب والدكتور محمد المصطفى حميدة مدير فرع إسعاف أسيوط، وعبداللطيف فضالة رئيس حي شرق ويسري سند مدير إدارة المواقف بالمحافظة ورؤساء القطاعات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

دعم أنشطة المدارس



كما وجه محافظ أسيوط، الشكر للمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الاسكان ولقيادات الشركة بالمحافظة لمشاركتهم المجتمعية في دعم جهود التنمية والمساهمات المتكررة في دعم أنشطة المدارس المختلفة ودعم الأسر الأكثر احتياجًا.

وأشاد محافظ أسيوط بجاهزية كافة قطاعات الشركة لمواجهة أية أزمات أو كوارث وخاصة في موسم الشتاء، بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية، مؤكدًا أن الدولة تعمل على توفير أقصى رعاية للمواطنين خاصة الأسر الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن تلك المبادرات تدل على روح التكافل والمودة التي تربط بين المصريين، مناشدًا كافة المؤسسات والجهات بالمشاركة المجتمعية في دعم مشروعات التنمية والمبادرات المجتمعية ورعاية الأسر الأكثر احتياجًا استكمالًا لدور الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين.

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