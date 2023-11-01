توعية الطلاب والعاملين بمدارس الوادي الجديد بثقافة السلامة والصحة المهنية

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد من خلال مكتب السلامة والصحة المهنية بالداخلة ندوتين للتوعية في مجال السلامة والصحة المهنية بمدرسة الداخلة الثانوية الفنية الزراعية، ومدرسة الداخلة الثانوية التجارية بمدينة الداخلة، وبحضور عدد من الطلبة والعاملين تحت عنوان "سلامتك تهمنا" استعرضت مفهوم السلامة والصحة المهنية وتحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل، وخطة الطوارئ وكيفية إعدادها، ومواجهة الأزمات والكوارث وطرق الوقاية من المخاطر في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وكيفية استخدام وسائل الحماية المدنية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت التعليمية بالمحافظة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتويجهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على العاملين والمنشآت والمترددين وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ويحقق المكاسب لجميع الأطراف..

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مديرية العمل بالوادى الجديد

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد فى تقريره للوزارة، أنه في ظل اهتمام الوزارة بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على المشروعات القومية والحفاظ على الثروة البشرية والمادية بدأت المديرية فى تنفيذ ندوات للتوعية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لتأمين بيئة العمل تحت اشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل، وذلك لخلق بيئة عمل أمنة في القطاعات المختلفة خاصة قطاع التعليم للحفاظ على سلامة وأمن المنشآت التعليمية والقوي البشرية، كما جرى عرض موضوعات تخص سلامة وتأمين العاملين والطلبة بالمدرسة وكذلك تأمين بيئة العمل، وتوعية جميع الحاضرين بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية فى كل مجالات الحياة، تحت رعاية اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ..

مديرية العمل بمحافظة مطروح

قالت وزارة العمل في بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة مطروح، بدأت فعاليات البرنامج التدريبى المجانى للفتيات على مهنة التفصيل والحياكة، بمركز التدريب المهنى بمطروح، وذلك لعدد 30 متدربة، ضمن جهود المديرية لتنفيذ خطة التدريب المهنى للعام 2023 – 2024، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، وذلك لتأهيلهم للحصول على فرصة عمل لائقة، وتمكين المرأة اقتصاديًا، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة في سوق العمل بالمحافظات، وتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروع صغير أو متوسط..

المهن الحرفية

وأوضح عاطف درويش مدير مديرية العمل بمطروح، في تقريرٍ للوزارة، أنه قد استقبل المتدربات وليد جمعة مدير مركز التدريب المهنى وبدأت عملية التدريب بورش التفصيل والحياكة داخل المركز، وذلك فى إطار اهتمام القيادة السياسة بتدريب الشباب من الجنسين على المهن الحرفية وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأه اقتصاديًا، ومؤكدًا أنه يمكن الالتحاق ببرامج التدريب المتاحة من خلال التقديم بمقر مركز التدريب المهنى أو إدارة بحوث العمالة بالمديرية لمن هم في سن 18 إلى 40 سنة، ويحصل المتدربين على شهادة معتمدة من المديرية بعد انتهاء فترات التدريب تؤهلهم للحصول على فرص عمل بالقطاع الخاص داخل المصانع والشركات..

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